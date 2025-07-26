Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: KLN Angels Sikat Netic Ladies 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |12:54 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: KLN Angels Sikat Netic Ladies 2-1
Suasana laga KLN Angels vs Netic Ladies. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kemenangan manis diraih Kuda Laut Nusantara (KLN) Angels atas Netic Ladies di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025, Sabtu (26/7/2025) siang WIB. Bertanding di GOR Amongrogo, Yogyakarta, KLN Angels tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

KLN Angels dan Netic Ladies memainkan laga dengan tempo sedang dalam laga tersebut. Hal tersebut dikarenakan, mereka berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

KLN Angels mampu unggul lebih dahulu atas Netic Ladies pada menit ke-6. Kepastian itu setelah Puput Uliyani mampu menjebol gawang lawan.

Netic Ladies tidak tinggal diam begitu saja. Pasalnya, mereka langsung merespons dengan menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Agnes Matulapelwa.

Pada menit ke-16, KLN Angels berhasil kembali unggul atas lawan. Gol mereka kembali dicatatkan oleh Puput Uliyani.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, KLN Angels unggul 2-1 atas Netic Ladies.

Babak Kedua

KLN Angels vs Netic Ladies. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
KLN Angels vs Netic Ladies. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

KLN Angels dan Netic Ladies bermain lebih ketat dalam babak pertama. Pasalnya, mereka ingin segera menambah pundi-pundi golnya.

 

Halaman:
1 2
      
