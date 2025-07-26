Resmi, Persija Jakarta Umumkan Pemain Baru Allano Lima

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mengumumkan Allano Lima sebagai pemain baru untuk Super League 2025-2026. Kehadiran Allano juga semakin memperkuat aroma Tim Samba karena banyaknya pemain berpaspor Brasil di skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Allano mengaku sangat senang dapat menjadi bagian dari Persija Jakarta. Dia pun tidak terbebani dengan target timnya untuk menjadi juara Super League 2025-2026 untuk mengulang prestasi edisi 2018, lalu.

1. Alasan Mau Gabung

“Alasan terbesar saya menerima tawaran ini adalah sejarah besar Persija dan ambisinya meraih gelar. Saya ingin jadi bagian dari perjalanan itu,” ucap Allano dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Allano pun tak sabar mengenakan kostum kebanggaan berwarna merah dan berjuang bersama rekan-rekannya di lapangan. Allano akan berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam laga yang akan dimainkan.

“Saya siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya ingin memberikan segalanya untuk tim ini dan membantu meraih gelar-gelar besar,” ujarnya.

Allano Lima. (Foto: Media Persija)

2. Pemain dengan Segudang Pengalaman

Allano datang membawa pengalaman panjang dan lintas benua. Pemain kelahiran Rio de Janeiro, 30 tahun silam, untuk pertama kalinya menjajal panggung Asia Tenggara, setelah lebih dulu mencicipi kerasnya kompetisi di Brasil, Portugal, Turki, hingga Jepang.