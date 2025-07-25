Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Bursa Transfer Musim Panas 2025 Hari Ini: Florian Wirtz Masih Jadi Pemain Termahal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |15:27 WIB
Update Bursa Transfer Musim Panas 2025 Hari Ini: Florian Wirtz Masih Jadi Pemain Termahal
Pemain Liverpool, Florian Wirtz. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

UPDATE bursa transfer musim panas 2025 hari ini, Jumat (25/7/2025) menarik untuk dibahas. Khusus hari ini, menurut laman Transfermarkt, baru ada tiga pergerakan di bursa transfer.

Ketiga pemain itu adalah Bilal Ould-Chikh, Filip Mrzjlak, dan Alan Cardoso. Untuk nama yang terakhir, Alan Cardoso baru saja bergabung dengan klub Super League, yakni Persija Jakarta.

1. Persija Umumkan Pemain Baru

Persija terus mendatangkan pemain baru untuk mempertebal kedalaman skuad jelang Super League 2025-2026. Terbaru, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut sukses merekrut pemain asal Brasil, Alan Cardoso.

Pemain berusia 27 tahun itu akan mengisi posisi fullback kiri Persija yang sejauh ini memang belum memiliki andalan. Kehadiran Alan juga menambah aroma Tim Samba di tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Alan Cardoso
Alan Cardoso

Pasalnya sudah banyak pemain asal Brasil yang mengisi skuad Persija. Mulai dari Gustavo Almeida, Carlos Eduardo, Gustavo Franca, Fabio Calonego, dan Van Basty Sousa. Ditambah lagi, pelatih anyar mereka dipimpin oleh Mauricio Souza yang berpaspor Brasil.

Lalu untuk Mrzjlak, pemain asal Kroasia itu resmi meninggalkan klub India, Punjab FC untuk bermain di Liga Rusia bersama Ufa. Sedangkan Bilal Ould-Chikh telah meninggalkan FC Volendam dari Eredivisie untuk bermain di Liga Maroko bersama Raja Casablanca.

2. Top Transfer

Pergerakan klub-klub di bursa transfer musim panas 2025 memang belum terlihat. Mengingat jendela transfer masih lama terbuka.

 

Halaman:
1 2
      
