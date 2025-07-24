Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Presiden Como 1907 Buka Suara soal Datangkan Lionel Messi pada Bursa Transfer Musim Panas 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |10:23 WIB
Presiden Como 1907 Buka Suara soal Datangkan Lionel Messi pada Bursa Transfer Musim Panas 2025
Lionel Messi tidak diincar Como 1907. (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

PRESIDEN Como 1907 Mirwan Suwarso buka suara soal rumor mendatangkan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2025. Ia mengatakan Como 1907 sama sekali tidak mengupayakan kehadiran La Pulga -julukan Lionel Messi.

“Soal transfer? Akan menyenangkan, tapi kami tidak sedang mengupayakan (mendatangkan Lionel Messi),” kata Mirwan Suwarso, Okezone mengutip dari Tuttomercato, Kamis (24/7/2025).

1. Dari Mana Rumor Mencuat?

Antonela Roccuzzo bersahabat dengan istri Cesc Fabregas
Antonela Roccuzzo bersahabat dengan istri Cesc Fabregas

Rumor Lionel Messi ke Como 1907 mencuat setelah sang istri, Antonela Roccuzzo, terpantau berada di markas Como 1907, Stadion Sinigaglia. Kabar itu menimbulkan spekulasi La Pulga akan mendarat ke Como 1907.

Terlebih kontrak Lionel Messi bersama sang klub, Inter Miami, berakhir pada 31 Desember 2025. Menurut aturan bosman, kapten Timnas Argentina ini dapat bernegosiasi untuk hengkang secara gratis pada 1 Januari 2026.

Lantas, apa maksud istri Lionel Messi berada di markas Como 1907? Antonela Roccuzzo berada di markas Como 1907 demi memenuhi undangan pelatih Como 1907, Cesc Fabregas. Sekadar diketahui, Antonela dan istri Cesc Fabregas, Daniela Semaan, bersahabat sejak suami mereka membela Barcelona.

“Keluarga Messi sangat bersahabat dengan keluarga Fabregas, saya tidak melihat hal yang aneh di situ,” lanjut Mirwan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169669/calvin_verdonk_berpotensi_gabung_juventus_pada_musim_panas_2026_loscen-Abic_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Gabung Juventus pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/45/3168158/marselino_ferdinan-FLna_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/ketu_umum_pssi_erick_thohir_tengah_menanggapi_i.jpg
Erick Thohir Turunkan Timnas Indonesia U-23 di FIFA Matchday November
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement