Presiden Como 1907 Buka Suara soal Datangkan Lionel Messi pada Bursa Transfer Musim Panas 2025

PRESIDEN Como 1907 Mirwan Suwarso buka suara soal rumor mendatangkan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2025. Ia mengatakan Como 1907 sama sekali tidak mengupayakan kehadiran La Pulga -julukan Lionel Messi.

“Soal transfer? Akan menyenangkan, tapi kami tidak sedang mengupayakan (mendatangkan Lionel Messi),” kata Mirwan Suwarso, Okezone mengutip dari Tuttomercato, Kamis (24/7/2025).

1. Dari Mana Rumor Mencuat?

Antonela Roccuzzo bersahabat dengan istri Cesc Fabregas

Rumor Lionel Messi ke Como 1907 mencuat setelah sang istri, Antonela Roccuzzo, terpantau berada di markas Como 1907, Stadion Sinigaglia. Kabar itu menimbulkan spekulasi La Pulga akan mendarat ke Como 1907.

Terlebih kontrak Lionel Messi bersama sang klub, Inter Miami, berakhir pada 31 Desember 2025. Menurut aturan bosman, kapten Timnas Argentina ini dapat bernegosiasi untuk hengkang secara gratis pada 1 Januari 2026.

Lantas, apa maksud istri Lionel Messi berada di markas Como 1907? Antonela Roccuzzo berada di markas Como 1907 demi memenuhi undangan pelatih Como 1907, Cesc Fabregas. Sekadar diketahui, Antonela dan istri Cesc Fabregas, Daniela Semaan, bersahabat sejak suami mereka membela Barcelona.

“Keluarga Messi sangat bersahabat dengan keluarga Fabregas, saya tidak melihat hal yang aneh di situ,” lanjut Mirwan.