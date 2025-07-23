Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Terancam Sanksi Larangan Bermain di MLS 2025, Ada Apa?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |11:06 WIB
Lionel Messi Terancam Sanksi Larangan Bermain di MLS 2025, Ada Apa?
Lionel Messi terancam sanksi larangan bermain satu laga di MLS 2025 (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

LIONEL Messi terancam sanksi larangan bermain satu pertandingan di MLS 2025 (Liga Amerika Serikat 2025). Celakanya, duel itu berpotensi krusial buat Inter Miami.

Messi tengah berkibar bersama klubnya di MLS 2025. La Pulga membawa Inter Miami duduk di peringkat lima klasemen sementara Wilayah Timur dengan 41 poin dari 21 pertandingan.

Timnas Argentina vs Bolivia. Lionel Messi. ig/afaseleccion

The Herons memang masih terpaut hingga tujuh poin dari pemuncak klasemen FC Cincinnati. Namun, klub itu sudah main 24 kali alias tiga laga lebih banyak dari Lionel Messi dan kawan-kawan.

1. MLS All Star

Tengah pekan ini, MLS menggelar laga All Star seperti halnya di bola basket. Sebanyak 30 pemain termasuk Messi dan Jordi Alba terpilih masuk skuad MLS All Star untuk menghadapi MXN (Liga Meksiko) All Star.

Duel tersebut sedianya akan digelar pada Kamis 24 Juli 2025 pagi WIB di Texas, Amerika Serikat (AS). Messi dan Alba seharusnya sudah berkumpul dengan rekan-rekan setimnya untuk latihan.

Akan tetapi, batang hidung keduanya tak muncul hingga Rabu (23/7/2025) pagi WIB. Dilansir dari ESPN, belum ada informasi resmi apapun mengenai absennya Messi dan Alba.

 

