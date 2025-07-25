Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Adam Pryzbek, Kiper Asing Persib Bandung yang Tolak Klub Inggris demi Main di Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |16:41 WIB
Kiper Persib Bandung, Adam Przybek. (Foto: Media Persib)
A
A
A

JAKARTA – Kiper baru Persib Bandung, Adam Przybek, menunjukkan keseriusannya membela Maung Bandung dengan menolak tawaran dari klub Inggris. Keputusan ini diambil kiper asal Inggris itu demi bergabung dengan tim kebanggaan Bobotoh, yang disebutnya sebagai sebuah tantangan baru dalam kariernya.

1. Ketertarikan pada Persib dan Indonesia

Meskipun Persib merupakan tim pertamanya di luar Eropa, Adam tidak ragu. Ia mengaku sudah memperhatikan sepak bola Indonesia saat sedang berlibur di Bali.

“Alasan saya memutuskan meninggalkan Eropa dan datang ke Indonesia adalah karena agen saya menghubungi dan memberi tahu bahwa Persib tertarik merekrut saya. Saat itu saya sedang liburan musim panas di Bali, dan saya memang sudah sempat memperhatikan Liga sepak bola Indonesia,” ungkap Adam, dikutip Sabtu (26/7/2025).

“Saya melihat beberapa tim seperti Bali United, dan saya tahu Persib adalah juara tahun lalu,” tambahnya.

Setelah tawaran datang, kiper kelahiran Britania Raya ini langsung mencari tahu lebih dalam tentang Persib melalui internet, mulai dari Instagram hingga Google.

“Bagi saya, kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan, bermain untuk klub sebesar Persib dan tinggal di tempat seindah Indonesia. Ini keputusan yang mudah bagi saya,” katanya.

Aksi gemilang Adam Przybek bersama Persib Bandung @adsprzy

Adam juga melihat kepindahannya sebagai tantangan baru. "Saya juga percaya hidup adalah tentang tantangan. Karena itu, saya ingin datang ke Indonesia dan menghadapi tantangan baru di luar Eropa,” jelasnya.

2. Keputusan Kilat dan Alasan Karier

Kiper yang pernah membela Timnas Wales Junior ini mengaku tidak berpikir panjang. Ia hanya butuh waktu sekitar 30 detik untuk memutuskan bergabung dengan Persib.

“Saya melihat seberapa besar klub ini, basis suporternya sangat besar, stadionnya juga luar biasa. Jadi, bagi saya itu keputusan yang sangat mudah,” ujarnya.

 

