HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Alfeandra Dewangga untuk 2 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia U-23, Singgung Pengalaman Pahit

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:12 WIB
Pesan Alfeandra Dewangga untuk 2 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia U-23, Singgung Pengalaman Pahit
Alfeandra Dewangga mengirim pesan untuk Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang berlaga di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@robi_darwis24)
A
A
A

ALFEANDRA Dewangga mengirim pesan penting untuk dua perwakilan Persib Bandung di Timnas Indonesia U-23 yang sedang berlaga di Piala AFF U-23 2025. Ia mengungkit pengalaman pahit di ajang serupa pada 2023.

Dua pemain mewakili Persib yakni Robi Darwis dan Kakang Rudianto. Keduanya tinggal dua langkah lagi menuju gelar juara karena saat ini Timnas Indonesia U-23 sudah melaju hingga semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Tidak Mengulang

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Dewangga berharap Kakang maupun Robi tidak mengulang hasil yang dialami Timnas Indonesia pada Piala AFF U-23 2023. Saat itu, Garuda Muda harus kalah dari Timnas Vietnam U-23 via adu penalti di babak final.

“Untuk Kakang dan Robi, semoga di AFF jangan terulang kembali seperti kita pernah AFF di Thailand, kita kalah adu penalti di final,” kata Dewangga, dikutip Kamis (24/7/2025).

“Kita sudah capek-capek sampai final pun, masa enggak meraih juara 1 juga,” imbuh eks PSIS Semarang itu.

 

