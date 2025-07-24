Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Pede Kalahkan Thailand U-23 Tanpa Adu Penalti

Gerald Vanenburg percaya diri Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Thailand U-23 tanpa adu penalti (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, percaya diri anak asuhnya bisa mengalahkan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia bahkan yakin Jens Raven dan kawan-kawan tidak perlu sampai adu penalti!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kickoff dijadwalkan pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Waktu Normal

Vanenburg menyatakan tim asuhannya akan berupaya semaksimal mungkin meraih kemenangan atas Thailand dalam waktu normal. Pasalnya, ia percaya dengan kemampuan seluruh pemain Timnas Indonesia U-23.

"Tidak (latihan penalti), kami harus menang dalam 90 menit. Saya tidak mempersiapkan mereka untuk adu penalti karena saya ingin menang di waktu normal," kata Vanenburg dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2025).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan, lini serang Timnas Indonesia memiliki dua striker tajam dalam diri Jens Raven dan Hokky Caraka. Ia pun senang dengan kinerja keduanya sejauh ini.

"Sejujurnya saya senang dengan Hokky Caraka dan saya senang dengan Jens Raven,” Vanenburg.