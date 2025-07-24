Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Arkhan Fikri di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Rayhan Hannan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |14:10 WIB
3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Arkhan Fikri di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Rayhan Hannan!
Berikut tiga pemain yang berpotensi gantikan Arkhan Fikri di semifinal Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain yang berpotensi gantikan Arkhan Fikri di semifinal Piala AFF U-23 2025. Salah satunya adalah Rayhan Hannan.

Arkhan diketahui mengalami cedera usai laga melawan Timnas Filipina U-23. Pemain Arema FC itu juga absen pada pertandingan melawan Timnas Malaysia U-23 yang berlangsung Senin 21 Juli 2025.

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Ada kemungkinan Arkhan akan kembali menepi pada pertandingan penting melawan Timnas Thailand U-23. Jika hal itu terjadi, tiga pemain ini siap untuk menggantikan posisinya. Siapa saja?

3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Arkhan Fikri di Semifinal Piala AFF U-23 2025

1. Rayhan Hannan

Rayhan Hannan beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Pemain satu ini sejatinya berposisi sebagai gelandang serang. Sementara, Arkhan lebih bertipe sebagai box-to-box midfielder. Namun, ada satu aspek permainan yang bisa digantikan oleh Hannan.

Arkhan punya kemampuan progresi bola dan kerap jadi penghubung di lini tengah. Peran inilah yang bisa coba digantikan oleh Hannan. Pelatih Gerald Vanenburg sudah menjajal pemain Persija Jakarta ini di laga kontra Malaysia.

 

Halaman:
1 2
      
