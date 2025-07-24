Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Pemain Timnas Thailand U-23 yang Jadi Saksi 2 Kekalahan Memalukan dari Timnas Indonesia U-23 pada 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |13:47 WIB
Ini Satu-satunya Pemain Timnas Thailand U-23 yang Jadi Saksi 2 Kekalahan Memalukan dari Timnas Indonesia U-23 pada 2023
Yotsakorn Burapha sering kalah dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
YOTSAKORN Burapha menjadi satu-satunya pemain Timnas Thailand U-23 saat ini yang menjadi saksi dua kekalahan memalukan dari Timnas Indonesia U-23 pada 2023. Apakah laga semifinal Piala AFF U-23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB menjadi kekalahan ketiga beruntun baginya?

Pesepakbola 20 tahun ini merupakan penyerang masa depan Thailand. Baru menyentuh usia kepala dua, penyerang milik Chonburi FC ini sudah enam kali membela Timnas Thailand senior.

Yotsakorn Burapha rutin kalah dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
Yotsakorn Burapha rutin kalah dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)

Di level U-23, karier Yotsakorn Burapha juga tidak kalah baiknya. Semenjak mejnalani debut pada 2023 atau di usia 18 tahun, Yotsakorn Burapha telah 12 kali membela Timnas Thailand U-23 (tanpa menghitung jumlah laga SEA Games 2023). Dari 12 laga itu, Yotsakon Burapha mengemas tujuh gol!

Jumlah itu semakin banyak jika menambah jumlah gol Yotsakon Burapha di SEA Games 2023. Saat itu, penyerang bertinggi badan 187 sentimeter ini mencetak empat gol! Ia hanya kalah satu gol dari top skor SEA Games 2023 yang berasal dari Indonesia, yakni Ramadhan Sananta dan Fajar Fathur.

1. Bobol Gawang Timnas Indonesia U-22 di Final SEA Games 2023

Yotsakorn Burapha bermain full saat Thailand U-22 bertemu Timnas Indonesia U-22 di final SEA Games 2023 pada 16 Mei 2023. Ia pun mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2, tepatnya di menit 90+7.

Gol Yotsakorn Burapha memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan 2x15 menit. Sayangnya di babak tambahan tersebut, Thailand U-22 kebobolan tiga gol dari Timnas Indonesia U-22. Alhasil, Timnas Indonesia U-22 merebut medali emas SEA Games 2023 setelah menang 5-2 atas Thailand U-22.

 

