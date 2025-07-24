Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Garuda Siap Buat Kejutan!

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya digelar pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Kans Garuda Muda untuk menang terbilang besar. Namun, performa tim asuhan Gerald Vanenburg itu tengah menjadi sorotan.

1. Performa Menurun?

Timnas Indonesia U-23 awalnya tampil baik di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025. Berjumpa Brunei Darussalam U-23, Jens Raven dan kawan-kawan berhasil menang 8-0!

Jens Raven menjadi bintang kemenangan itu lantaran ikut menyumbangkan enam gol ke gawang Brunei. Pesta gol tersebut jelas menambah ekspektasi fans Garuda Muda terhadap Timnas Indonesia U-23.

Lalu saat melawan Filipina U-23, permainan Timnas Indonesia U-23 justru menurun. Memang Garuda Muda menang 1-0, namun gol tersebut tercipta karena gol bunuh diri pemain Filipina.

Timnas Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2025

Puncaknya adalah ketika Timnas Indonesia U-23 ditahan 0-0 oleh Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 tampil buruk dan gagal meraih kemenangan.

Meski tak terkalahkan dan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025, permainan Timnas Indonesia U-23 menjadi sorotan. Itu jelas menjadi PR utama Vanenburg jelang melawan Thailand U-23.