Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Siapa Pengganti Arkhan Fikri?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |13:06 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Siapa Pengganti Arkhan Fikri?
Timnas Indonesia U-23 siap tempur lawan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg kelimpungan jelang laga besok malam. Sebab, pemain andalannya di lini tengah, Arkhan Fikri, mengalami cedera sehingga dipastikan absen.

Arkhan Fikri absen lawan Thailand U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Arkhan Fikri absen lawan Thailand U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Padahal, Gerald Vanenburg begitu menggantungkan lini tengah Timnas Indonesia U-23 kepada gelandang Arema FC tersebut. Pujian bahkan pernah dilontarkan Gerald Vanenburg kepada Arkhan Fikri kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23.

“Untuk sekarang, Arkhan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top," kata Gerald Vanenburg.

"Jika Anda lihat pemain seperti Arkhan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus," lanjut pelatih 61 tahun ini.

1. Minim Kreavititas saat Lawan Malaysia U-23

Setelah menghadapi Filipina U-23, Arkhan Fikri cedera dan absen saat Timnas Indonesia U-23 ditahan 0-0 oleh Malaysia U-23. Dalam laga tersebut, kreativitas lini tengah Timnas Indonesia U-23 jauh di bawah harapan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636567/pssi-bakal-totalitas-dukung-perjuangan-timnas-indonesia-u23-dalam-sea-games-2025-jet.webp
PSSI Bakal Totalitas Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/pelatih_ac_milan_massimiliano_allegri.jpg
Allegri Ngamuk AC Milan Ditahan Pisa 2-2: Kami Kehilangan Bentuk dan Kejelasan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement