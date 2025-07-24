Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Siapa Pengganti Arkhan Fikri?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg kelimpungan jelang laga besok malam. Sebab, pemain andalannya di lini tengah, Arkhan Fikri, mengalami cedera sehingga dipastikan absen.

Arkhan Fikri absen lawan Thailand U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Padahal, Gerald Vanenburg begitu menggantungkan lini tengah Timnas Indonesia U-23 kepada gelandang Arema FC tersebut. Pujian bahkan pernah dilontarkan Gerald Vanenburg kepada Arkhan Fikri kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23.

“Untuk sekarang, Arkhan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top," kata Gerald Vanenburg.

"Jika Anda lihat pemain seperti Arkhan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus," lanjut pelatih 61 tahun ini.

1. Minim Kreavititas saat Lawan Malaysia U-23

Setelah menghadapi Filipina U-23, Arkhan Fikri cedera dan absen saat Timnas Indonesia U-23 ditahan 0-0 oleh Malaysia U-23. Dalam laga tersebut, kreativitas lini tengah Timnas Indonesia U-23 jauh di bawah harapan.