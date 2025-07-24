Ini Penyebab Pemain Timnas Thailand U-23 Siap Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

PEMAIN Timnas Thailand U-23, Seksan Ratree, sama sekali tidak takut jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Pesepakbola milik Rayong FC itu justru antusias karena Thailand U-23 dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23 yang didukung puluhan ribu suporter.

Menurut Seksan Ratree, bermain di hadapan ribuan suporter merupakan sesuatu yang istimewa. Momen itu yang sangat dinantikan gelandang berusia 22 tahun tersebut.

Suporter saat memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Saya sangat antusias menghadapi Indonesia. Mereka punya banyak fans,” kata Seksan Ratree kepada awak media di Bekasi.

“Kami menantikan bermain di depan penonton besar. Saya rasa ini cara yang baik untuk bermain melawan Indonesia,” lanjut pemegang 10 caps bersama Timnas Thailand senior ini.

1. Optimisme Serupa

Keyakinan serupa disampaikan pelatih Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong Ongtrakul. Ia menilai tekanan suporter lawan justru memotivasi skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23.

"Sebenarnya itu (tekanan suporter tuan rumah) hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar,” kata Thawatchai.