Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Pemain Timnas Thailand U-23 Siap Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |10:41 WIB
Ini Penyebab Pemain Timnas Thailand U-23 Siap Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025
Timnas Thailand U-23 siap hajar Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

PEMAIN Timnas Thailand U-23, Seksan Ratree, sama sekali tidak takut jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Pesepakbola milik Rayong FC itu justru antusias karena Thailand U-23 dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23 yang didukung puluhan ribu suporter.

Menurut Seksan Ratree, bermain di hadapan ribuan suporter merupakan sesuatu yang istimewa. Momen itu yang sangat dinantikan gelandang berusia 22 tahun tersebut.

Suporter saat memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Suporter saat memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Saya sangat antusias menghadapi Indonesia. Mereka punya banyak fans,” kata Seksan Ratree kepada awak media di Bekasi.

“Kami menantikan bermain di depan penonton besar. Saya rasa ini cara yang baik untuk bermain melawan Indonesia,” lanjut pemegang 10 caps bersama Timnas Thailand senior ini.

1. Optimisme Serupa

Keyakinan serupa disampaikan pelatih Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong Ongtrakul. Ia menilai tekanan suporter lawan justru memotivasi skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23.

"Sebenarnya itu (tekanan suporter tuan rumah) hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar,” kata Thawatchai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635833/gfc-for-revenge-catat-rekor-lebih-dari-50-ribu-penonton-tampilkan-kebangkitan-tinju-indonesia-di-rcti-superapp-ckn.webp
GFC For Revenge Catat Rekor Lebih dari 50 Ribu Penonton, Tampilkan Kebangkitan Tinju Indonesia di RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tersingkir dari French Open 2025 Usai Dikalahkan Kunlavut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement