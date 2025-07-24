Resmi! Malut United Rekrut David da Silva dan Gustavo Franca

TERNATE – Malut United lagi-lagi mendatangkan mantan pemain Persib Bandung di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Kali ini pemain yang resmi didatangkan tim berjuluk Laskar Kie Rah aitu adalah David da Silva dan Gustavo Franca.

Da Silva dan Franca didatangkan Malut United dari Persib Bandung dengan diikat kontrak selama dua tahun. Kedua kaisar dari Negeri Samba itu diyakini dapat memberikan kontribusi besar untuk Laskar Kie Raha.

"David dan Gustavo datang membawa ambisi dan mental juara. Kami yakin keduanya dapat memberikan kontribusi besar untuk Malut United," ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

1. Bertekad Juara Bareng Malut United

Tekad kuat David terasa kala menyampaikan kesan pertama bergabung dengan Malut United. Kendati telah meraih dua kali gelar juara, hasratnya untuk kembali mengangkat trofi belum pudar. Dia menyatakan keinginannya kembali ke puncak tertinggi kompetisi bersama Laskar Kie Raha.

"Saya berharap bisa meraih kesuksesan bersama Malut United. Selama semua pihak di tim saling membantu, jalan menuju gelar juara akan semakin dekat," ujar Da Silva.

David da Silva

Lebih lanjut, penyerang yang akrab disapa DDS itu bicara soal persaingan di Super League 2025-2026. Da Silva optimistis bisa membawa Malut United berjaya meski persaingan semakin sengit.

"Penting bagi kami untuk bekerja keras dalam setiap kesempatan. Tentu persaingan akan semakin ketat. Tapi, jika kita percaya, saya yakin impian itu dapat menjadi kenyataan,” terangnya.

2. Antusias

Hal senada disampaikan oleh Franca. Bek berpostur 188 cm itu merasa antusias dengan visi besar Malut United dan bertekad untuk berjuang mewujudkannya.