Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Malut United Datangkan 2 Eks Persib Bandung Ciro Alves dan Tyronne Del Pino

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |18:43 WIB
Resmi! Malut United Datangkan 2 Eks Persib Bandung Ciro Alves dan Tyronne Del Pino
Ciro Alves dan Tyronne del Pino resmi gabung Malut United. (Foto: Malut United)
A
A
A

MALUT United resmi mendatangkan 2 baru, yakni Ciro Alves dan Tyronne Del Pino. Keduanya diketahui eks pemain Persib Bandung.

Pengumuman itu disampaikan Malut United pada Rabu (23/7/2025) sore WIB. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- yakin kehadiran Ciro Alves dan Tyronne Del Pino menjadi tambahan kekuatan menatap Super League 2025-2026.

Tyronne del Pino dan Ciro Alves

"Manajemen menyambut positif kedatangan Ciro dan Tyronne. Kami percaya mereka akan berkontribusi besar untuk Malut United," ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy dikutip dari rilis resmi, Rabu (23/7/2025).

1. Dikontrak 2 Tahun

Manajemen Malut United sepakat memberikan kontrak berdurasi dua tahun untuk Ciro dan Tyronne. Kehadiran mereka merupakan penegasan visi besar klub dalam membangun fondasi yang kuat untuk menyongsong tantangan musim mendatang.

Ciro Alves dan Tyronne Del Pino sudah tidak asing dengan kancah sepakbola Tanah Air. Sebelum merapat ke Malut United, keduanya bermain bersama untuk Persib Bandung pada 2023 hingga 2025.

2. Janji Ciro Alves

Ciro Alves

Ciro sudah lebih dulu berkarier di Indonesia. Winger asal Brasil itu memulai kariernya di Indonesia dengan memperkuat TIRA-Persikabo pada musim 2018-2019.

Selama 4 musim berseragam Laskar Padjajaran -julukan Persikabo, pemain berpostur 175 cm itu mencatatkan 74 penampilan dengan torehan 37 gol dan 15 assist. Kariernya semakin berkembang kala berlabuh ke Persib Bandung pada musim 2022-2023.

Ciro mencatatkan 107 penampilan dengan koleksi 35 gol dan 33 assist. Ia turut mempersembahkan dua gelar juara Liga 1 (2023-2024 dan 2024-2025) untuk Maung Bandung -julukan Persib.

Ciro belum puas. Sang Jugador dari Negeri Samba akan melanjutkan petualangannya bersama Malut United.

"Saya ingin menciptakan musim yang hebat bersama Malut United. Memang tidak akan mudah, tetapi kita bisa berjuang untuk meraihnya. Saya percaya dengan semua rekan di tim," ujar Ciro dalam keterangan resmi Malut United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/49/3179091/madura_united_vs_persija_jakarta-WhKz_large.jpg
Hasil Madura United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Menang 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/49/3179081/maxwell_souza-yD1v_large.jpg
Hasil Babak Pertama Madura United vs Persija Jakarta: Gol Maxwell Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/49/3179058/laga_psbs_biak_vs_persebaya_surabaya_di_super_league_2025_2026_berakhir_0_0-H6yg_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Skor Akhir 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/49/3179016/persija_jakarta-mO1d_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Madura United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Tegas: Persija Datang ke Madura United Hanya untuk Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement