Resmi! Malut United Datangkan 2 Eks Persib Bandung Ciro Alves dan Tyronne Del Pino

MALUT United resmi mendatangkan 2 baru, yakni Ciro Alves dan Tyronne Del Pino. Keduanya diketahui eks pemain Persib Bandung.

Pengumuman itu disampaikan Malut United pada Rabu (23/7/2025) sore WIB. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- yakin kehadiran Ciro Alves dan Tyronne Del Pino menjadi tambahan kekuatan menatap Super League 2025-2026.

"Manajemen menyambut positif kedatangan Ciro dan Tyronne. Kami percaya mereka akan berkontribusi besar untuk Malut United," ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy dikutip dari rilis resmi, Rabu (23/7/2025).

1. Dikontrak 2 Tahun

Manajemen Malut United sepakat memberikan kontrak berdurasi dua tahun untuk Ciro dan Tyronne. Kehadiran mereka merupakan penegasan visi besar klub dalam membangun fondasi yang kuat untuk menyongsong tantangan musim mendatang.

Ciro Alves dan Tyronne Del Pino sudah tidak asing dengan kancah sepakbola Tanah Air. Sebelum merapat ke Malut United, keduanya bermain bersama untuk Persib Bandung pada 2023 hingga 2025.

2. Janji Ciro Alves

Ciro sudah lebih dulu berkarier di Indonesia. Winger asal Brasil itu memulai kariernya di Indonesia dengan memperkuat TIRA-Persikabo pada musim 2018-2019.

Selama 4 musim berseragam Laskar Padjajaran -julukan Persikabo, pemain berpostur 175 cm itu mencatatkan 74 penampilan dengan torehan 37 gol dan 15 assist. Kariernya semakin berkembang kala berlabuh ke Persib Bandung pada musim 2022-2023.

Ciro mencatatkan 107 penampilan dengan koleksi 35 gol dan 33 assist. Ia turut mempersembahkan dua gelar juara Liga 1 (2023-2024 dan 2024-2025) untuk Maung Bandung -julukan Persib.

Ciro belum puas. Sang Jugador dari Negeri Samba akan melanjutkan petualangannya bersama Malut United.

"Saya ingin menciptakan musim yang hebat bersama Malut United. Memang tidak akan mudah, tetapi kita bisa berjuang untuk meraihnya. Saya percaya dengan semua rekan di tim," ujar Ciro dalam keterangan resmi Malut United.