HOME BOLA LIGA INDONESIA

Johnny Jansen Girang, Bali United Berkembang Pesat Jelang Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |05:05 WIB
Johnny Jansen Girang, Bali United Berkembang Pesat Jelang Super League 2025-2026
Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

PELATIH Bali United, Johnny Jansen, semringah. Pasalnya, Bali United mengalami perkembangan pesat menjelang Super League 2025-2026.

Jansen terus bereksperimen demi membentuk tim terbaik sebelum kompetisi dimulai. Sebab, dia bertekad membawa Bali United berjaya musim depan.

Jens Raven resmi gabung Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

1. Pelatih Anyar

Johnny Jansen menjadi pelatih anyar Bali United untuk musim 2025-2026. Dia tidak sendirian. Mantan pelatih PEC Zwolle itu ditemani oleh dua asisten utama, Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Sejak ditunjuk menukangi Bali United, Jansen terus meracik timnya agar siap untuk Super League 2025-2026. Selain merekrut asisten pelatih, sejumlah pemain juga didatangkan untuk memperkuat tim.

Di antaranya, ada Thijmen Goppel, dan Mike Hauptmeijer. Jens Raven yang juga merupakan striker utama Timnas Indonesia U-23 didatangkan untuk mempertajam lini serang.

2. Eksperimen Laga Persabahatan

Pola pelatihan Jansen sejatinya tak jauh berbeda dengan pelatih lainnya. Namun demikian, dia sering bereksperimen dalam laga-laga persahabatan.

Dalam laga persahabatan terbaru melawan Deltras FC, Jansen mengombinasikan pemain asing, lokal, dan senior dalam dua tim berbeda. Hasilnya manis, Bali United mampu menggebuk Deltras FC dengan skor akhir 4-1.

"Saya pikir sangat bagus, bisa memainkan dua tim dalam 45 menit (total 90 menit)," ujar Jansen dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (24/7/2025).

"Terpenting adalah bermain dengan intensitas tinggi dalam pertandingan dan perkembangan tim semakin meningkat. Ini menjadi situasi yang baik buat kami,” sambungnya.

 

