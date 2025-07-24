Marcus Rashford Resmi Gabung Barcelona, Siapa Pemain Blaugrana yang Tersingkir?

BARCELONA – Marcus Rashford resmi bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United. Kehadiran Rashford jelas disambut baik fans Blaugrana –julukan Barcelona, namun ada satu pemain klub tersebut yang kemungkinan akan tersingkir dengan hadirnya striker berpaspor Inggris tersebut.

Barcelona akhirnya mengumumkan kedatangan Rashford yang dipinjam selama setahun alias untuk musim 2025-2026 saja. Meski begitu, dalam perjanjian Barcelona dengan Man United, tim asuhan Hansi Flick tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford di akhir masa peminjaman.

“FC Barcelona dan Manchester United telah mencapai kesepakatan peminjaman Marcus Rashford hingga 30 Juni 2026,” bunyi pernyataan pihak Barcelona, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (24/7/2025).

1. Kabar Buruk untuk Satu Pemain Barcelona

Hadirnya Rashford jelas disambut suka cita oleh semua pihak, namun tidak bagi Pau Victor dan Ferran Torres. Sebab kedua pemain yang sejak awal sudah kesulitan menembus skuad utama Barcelona itu, jelas akan semakin sulit dengan kehadiran Rashford.

Sejatinya, Rashford merupakan pemain sayap kiri. Itu berarti pesaing utama Rashford adalah Raphinha.

Akan tetapi, Rashford juga bisa dimainkan sebagai striker. Jika pelatih Barcelona, Hansi Flick menjadikan Rashford penyerang tengah, maka pesaingnya menjadi Ferran Torres, Robert Lewandowski, dan Pau Victor.

Marcus Rashford. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Lewandowski dipercaya masih bisa bersaing meski sudah berusia 36 tahun, begitu juga Torres. Jadi, pemain Blaugrana yang kemungkinan terusik dengan hadirnya Rashford adalah Pau Victor.

Torres pada musim 2024-2025 berhasil mencatatkan 19 gol dan 7 assist dari total 45 laga dimainkan bersama Barcelona di berbagai kompetisi. Sementara Pau Victor hanya membukukan 2 gol dan 1 assist dari total 29 laga.