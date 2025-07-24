Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Marcus Rashford Resmi Gabung Barcelona, Siapa Pemain Blaugrana yang Tersingkir?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |06:39 WIB
Marcus Rashford Resmi Gabung Barcelona, Siapa Pemain Blaugrana yang Tersingkir?
Marcus Rashford resmi gabung Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

BARCELONA Marcus Rashford resmi bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United. Kehadiran Rashford jelas disambut baik fans Blaugrana –julukan Barcelona, namun ada satu pemain klub tersebut yang kemungkinan akan tersingkir dengan hadirnya striker berpaspor Inggris tersebut.

Barcelona akhirnya mengumumkan kedatangan Rashford yang dipinjam selama setahun alias untuk musim 2025-2026 saja. Meski begitu, dalam perjanjian Barcelona dengan Man United, tim asuhan Hansi Flick tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford di akhir masa peminjaman.

“FC Barcelona dan Manchester United telah mencapai kesepakatan peminjaman Marcus Rashford hingga 30 Juni 2026,” bunyi pernyataan pihak Barcelona, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (24/7/2025).

1. Kabar Buruk untuk Satu Pemain Barcelona

Hadirnya Rashford jelas disambut suka cita oleh semua pihak, namun tidak bagi Pau Victor dan Ferran Torres. Sebab kedua pemain yang sejak awal sudah kesulitan menembus skuad utama Barcelona itu, jelas akan semakin sulit dengan kehadiran Rashford.

Sejatinya, Rashford merupakan pemain sayap kiri. Itu berarti pesaing utama Rashford adalah Raphinha.

Akan tetapi, Rashford juga bisa dimainkan sebagai striker. Jika pelatih Barcelona, Hansi Flick menjadikan Rashford penyerang tengah, maka pesaingnya menjadi Ferran Torres, Robert Lewandowski, dan Pau Victor.

Marcus Rashford. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Marcus Rashford. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Lewandowski dipercaya masih bisa bersaing meski sudah berusia 36 tahun, begitu juga Torres. Jadi, pemain Blaugrana yang kemungkinan terusik dengan hadirnya Rashford adalah Pau Victor.

Torres pada musim 2024-2025 berhasil mencatatkan 19 gol dan 7 assist dari total 45 laga dimainkan bersama Barcelona di berbagai kompetisi. Sementara Pau Victor hanya membukukan 2 gol dan 1 assist dari total 29 laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/46/3179006/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_el_clasico_real_madrid_vs_barcelona_di_liga_spanyol_2025_2026_di_vision-4xDr_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/46/3178052/kartu_merah_yang_diterima_hansi_flick_bikin_joan_laporta_berang-lHSK_large.jpeg
Joan Laporta Berang Hansi Flick Bakal Absen Dampingi Barcelona saat Hadapi Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/46/3177859/kylian_mbappe_bantu_real_madrid_kembali_naik_ke_puncak_klasemen_liga_spanyol_2025_2026-k60E_large.jpg
Bungkam Getafe 1-0, Real Madrid Geser Barcelona dari Puncak Klasemen Liga Spanyol 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/46/3177705/barcelona_vs_girona-sjCW_large.jpg
Hasil Barcelona vs Girona di Liga Spanyol 2025-2026: Gol Dramatis Ronald Araujo di Injury Time Menangkan Derby Catalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/ketu_umum_pssi_erick_thohir_tengah_menanggapi_i.jpg
Erick Thohir Turunkan Timnas Indonesia U-23 di FIFA Matchday November
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement