HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang 2-1, Golden Star Warriors ke Semifinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |22:21 WIB
Timnas Vietnam U-23 vs Kamboja U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang 2-1, <i>Golden Star Warriors</i> ke Semifinal
Timnas Vietnam U-23 menang 2-1 atas Kamboja U-23. (Foto: Instagram/aseanutdfc)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23 berhasil merebut kemenangan penting atas Kamboja U-23 di laga terakhir Grup B Piala AFF U-23 2025, pada Selasa (22/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim berjuluk Golden Star Warriors itu tepatnya menang dengan skor tipis 2-1 atas Kamboja.

Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan atas Kamboja U-23, maka Timnas Vietnam U-23 memastikan diri menjadi juara Grup B dengan total 6 poin. Sementara Kamboja berada di posisi kedua dengan 1 poin.

Vietnam U-23 pun berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang mendapatkan tiket ke posisi empat besar tersebut.

Posisi runner-up terbaik dipastikan menjadi peringkat kedua Grup A, Filipina U-23 yang mengoleksi 3 poin. Itu berarti, Vietnam U-23 yang juara Grup B dipastikan bakal berjumpa Filipina U-23 yang berstatus runner-up terbaik.

Laga semifinal Vietnam U-23 vs Filipina itu akan berlangsung di SUGBK pada Jumat 25 Juli 2025 sore WIB. Pemenangnya akan berjumpa tim yang juga sukses merebut kemenangan di laga semifinal lainnya, yakni antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Timnas Vietnam U-23
Timnas Vietnam U-23

Jalannya Pertandingan

Vietnam U-23 yang sejak awal diunggulkan memang tampil begitu baik. Beberapa kali peluang langsung tercipta di awal babak pertama, namun masih tak ada gol.

Gol pertama baru tercipta ketika laga memasuki menit ke-35. Adalah Pham Ly Duc yang sukses membuat Vietnam U-23 unggul terlebih dahulu di laga tersebut.

 

