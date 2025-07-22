Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Piala AFF U-23 2025: Rival Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal!

KLASEMEN akhir runner-up terbaik Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Hasilnya, rival Timnas Indonesia U-23 di Grup A, Timnas Filipina U-23, merebut status runner-up terbaik. Dalam klasemen akhir runner-up terbaik, The Azkals -jukukan Timnas Filipina U-23- duduk di posisi puncak dengan tiga angka.

Turun di posisi dua ada runner-up Grup C dengan dua angka, Timnas Myanmar U-23. Terakhir di posisi juru kunci ada runner-up Grup B Kamboja U-23 dengan satu angka.

1. Hanya Juara Grup dan Runner-up Terbaik yang Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025

Sesuai regulasi, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Hasilnya status juara grup ditempati Timnas Indonesia U-23 (Grup A), Timnas Vietnam U-23 (Grup B) dan Timnas Thailand U-23 (Grup C).

Timnas Filipina U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@phifootballfederation)

Sementara satu slot lagi ditempati tim runner-up terbaik. Runner-up terbaik ini diambil berdasarkan tim runner-up dengan perolehan poin terbanyak. Kemudian muncul pertanyaan, apakah penghuni Grup A diuntungkan karena memiliki jumlah lawan yang mencapai tiga negara?

Di sisi lain, Grup B dan Grup C hanya melakoni dua pertandingan. AFF pun bersikap adil. Bagi penghuni Grup A, hasil melawan tim juru kunci (Brunei U-23) tidak masuk hitungan dalam penentuan tim klasemen runner-up terbaik.

Karena itu, poin Filipina U-23 hanya tiga, hasil menang 2-0 atas Malaysia U-23 dan tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia U-23. Sementara Myanmar U-23, bermain 4-4 dengan Timor Leste U-23 dan 0-0 kontra Thailand U-23.

Bagaimana dengan Kamboja U-23? Mereka ditahan Laos U-23 dengan skor 1-1 dan dihajar Vietnam U-23 lewat skor 1-2. Jadi, negara mana yang berpeluang juara Piala AFF U-23 2025?