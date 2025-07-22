Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Unik Greg Akcelrod, Pesepakbola Palsu PSG yang Nyaris Direkrut Tim Raksasa Liga Champions

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:24 WIB
Kisah Unik Greg Akcelrod, Pesepakbola Palsu PSG yang Nyaris Direkrut Tim Raksasa Liga Champions
Simak kisah unik Greg Akcelrod yang nyaris menipu tim raksasa Liga Champions (Foto: Instagram/@gregoireakcelrod)
A
A
A

KISAH Greg Akcelrod menarik untuk diulas. Sebab, sosoknya diketahui sebagai pesepakbola palsu di Paris Saint-Germain (PSG) tetapi nyaris direkrut tim raksasa Liga Champions.

Akcelrod pernah menggemparkan dunia pada dekade 2000-an. Pria berkebangsaan Prancis itu bukanlah pesepakbola sungguhan tetapi sempat masuk dalam daftar beli sejumlah klub.

1. Bercita-cita sebagai Pesepakbola

Ilustrasi sepakbola

Cerita berawal dari kala Akcelrod berusia 10 tahun. Ia bercita-cita menjadi pesepakbola tetapi ditentang ayahnya karena melihat sang anak tak punya kemampuan.

"Greg, saya sangat sedih. Kamu sangat buruk. Kamu sangat malas melihatnya. Saya tidak ingin melihatmu lagi di lapangan sepakbola,” kata Akcelrod senior, dikutip dari Daily Mail, Selasa (22/7/2025).

"Saya terkejut. Bersama teman-teman saya di lapangan sepakbola, itu adalah waktu terbaik saya dalam seminggu," sambung ayahnya.

Lantaran penampilannya yang buruk dari usia 10 hingga 18 tahun, Akcelrod dilarang bermain sepakbola. Pria kelahiran Paris itu hanya pernah bermain di kebunnya.

2. Situs Web Palsu

Didorong ambisinya membuktikan kepada sang ayah, Akcelrod membuat situs web palsu. Ia mengklaim pemain profesional yang menjadi cadangan di PSG.

Ackelrod menjalankan aksinya dengan menyalin dan menempelkan laporan pertandingan dari surat kabar L'Equipe. Ia mengganti nama-nama striker bintang seperti Nicolas Anelka dengan namanya.

Informasi itu sejatinya tidak sepenuhnya bohong karena Akclerod sempat bermain untuk PSG. Namun, ia hanya bermain untuk tim amatir klub itu di tingkat terbawah sepakbola Prancis.

Akcelrod bahkan berusaha menyelinap ke lapangan latihan untuk mengambil foto dirinya dengan seragam PSG lengkap. Website dan CV-nya kemudian dikirim ke beberapa klub terbesar di Inggris.

Klub besar, seperti Chelsea, Manchester City, dan Arsenal menolaknya. Namun, klub divisi bawah, Swindon Town, memberinya kesempatan pada musim panas 2003.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635719/erick-thohir-dan-shin-taeyong-saling-follow-di-instagram-isyarat-kembali-ke-timnas-indonesia-azh.webp
Erick Thohir dan Shin Tae-yong Saling Follow di Instagram, Isyarat Kembali ke Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/jude_bellingham.jpg
Klasemen Liga Champions Terkini: Real Madrid Tempel Ketat PSG
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement