HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cinta Tak Biasa Achraf Hakimi, Pemain PSG yang Hibahkan 80 Persen Harta Kekayaan ke sang Ibu Tercinta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |11:42 WIB
Kisah Cinta Tak Biasa Achraf Hakimi, Pemain PSG yang Hibahkan 80 Persen Harta Kekayaan ke sang Ibu Tercinta
Simak kisah cinta tak biasa Achraf Hakimi yang ternyata hartanya dihibahkan ke sang ibu (Foto: Instagram/@achrafhakimi)
A
A
A

KISAH cinta tak biasa Achraf Hakimi menarik untuk diulas. Sebab, bek PSG ini ternyata menghibahkan 80 persen harta kekayaannya ke ibunda tercinta.

Hakimi mulai mencuri perhatian saat tampil untuk Real Madrid pada 2017-2020. Ia semakin matang usai dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada 2018-2020 lalu dibeli Inter Milan pada musim panas 2020.

Achraf Hakimi. (Foto: Instagran/@AchrafHakimi)

Setelah semusim bermukim di Giuseppe Meazza, Hakimi diangkut Paris Saint-Germain (PSG)! Pemain berdarah Maroko ini langsung jadi andalan di sisi kanan pertahanan Les Parisiens.

1. Gaji Fantastis

Sinar terang Hakimi berdampak pada kehidupan pribadinya. Sejak membela PSG, menurut laporan Capology, sang pemain mendapat gaji fantastis yakni hingga 18,6 juta Euro (setara Rp352,6 miliar) per musim!

Yang menarik, harta kekayaan Hakimi sejak masih berkostum Madrid, tak didaftarkan atas namanya. Ia melimpahkan hingga 80% kekayaannya kepada sang ibu yang bernama Saida Mouh.

Hal itu terungkap saat Hakimi menjalani proses perceraian dengan Hiba Abouk. Pasangan tersebut menikah pada 2020 tetapi berpisah pada 2023.

 

Telusuri berita bola lainnya
