Media Vietnam Ledek Malaysia U-23 Usai Tersingkir Lebih Cepat dari Piala AFF U-23 2025 Gara-Gara Timnas Indonesia U-23

MEDIA asal Vietnam, Soha, meledek Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 yang tersingkir lebih cepat di ajang Piala AFF U-23 2025. Kepastian Malaysia U-23 terhenti di fase grup usai gagal mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di partai terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025, pada Senin 21 Juli 2025.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 berakhir imbang 0-0. Dengan tambahan satu poin dari laga tersebut, Garuda Muda memastikan diri menjadi juara Grup A dan lolos ke semifinal.

Sementara bagi Malaysia U-23, tambahan 1 poin tak membuat mereka beranjak dari posisi ketiga di Grup A. Karena itulah Malaysia U-23 dipastikan gugur.

1. Kena Ledek Media Vietnam

Dalam sebuah artikel berjudul ‘Kejuaraan Asia Tenggara: Indonesia masuk semifinal, Malaysia tersingkir dari babak penyisihan grup’ itu, Soha menyebut Malaysia gugur dengan cara yang mengecewakan.

Pasalnya Malaysia U-23 hanya bisa meraih 4 poin saja selama fase grup. Kendati demikian, Malaysia sejatinya punya potensi menjadi juara Grup A jika saja menang dengan selisih dua gol atas Timnas Indonesia U-23.

Kendati demikian, bukannya menang, laga Malaysia vs Indonesia itu berakhir dengan skor sama kuat. Tak heran performa tim asuhan Nafuzi Zain menjadi sorotan.

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Timnas Malaysia U-23 mengecewakan ketika tersingkir lebih awal di turnamen Piala AFF U-23 2025. Diharuskan menang atas Timnas Indonesia U-23 dengan selisih minimal 2 gol untuk lolos, Malaysia justru gagal menciptakan keajaiban,” bunyi laporan dari media Vietnam, Soha, Selasa (22/7/2025).