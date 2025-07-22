Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Beberkan Alasan Kesulitan Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |06:03 WIB
Jens Raven Beberkan Alasan Kesulitan Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jens Raven. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Jens Raven tampil melempem saat Garuda Muda ditahan Malaysia U-23 dengan skor 0-0. Menurut Jens Raven, dirinya kesulitan cetak gol karena pertahanan Malaysia tampil begitu luar biasa malam itu.

Timnas Indonesia U-23 ditahan imbang Malaysia 0-0 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Walau berakhir tanpa gol, Timnas Indonesia U-23 bermain ofensif sepanjang laga. Tercatat, skuad Garuda Muda menguasai pertandingan dengan 69 persen penguasaan bola, serta 11 tembakan (3 tepat sasaran).

1. Kesulitan Bongkar Pertahanan Lawan

Usai pertandingan, Jens mengakui sulitnya membongkar pertahanan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23. Apalagi, pemain Bali United itu mendapat tekanan dari bek lawan sepanjang laga.

"Mereka sangat bagus dalam bertahan dan mereka juga menekan saya," ujar Jens kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Jens Raven
Jens Raven

"Itu membuat sulit menciptakan peluang dan saya harus fokus ke laga selanjutnya," sambungnya.

Menurut Jens, kerapatan pertahanan Malaysia di atas rata-rata. Walau begitu, dia tidak mau terlena dengan hasil imbang. Jens menegaskan, yang terpenting adalah menatap laga semifinal.

 

