Gerald Vanenburg Kehilangan Peran Vital Arkhan Fikri saat Timnas Indonesia U-23 Ditahan Malaysia U-23

PENYEBAB Timnas Indonesia U-23 gagal kalahkan Timnas Malaysia U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025 terungkap. Salah satunya karena absennya sang pemain andalan, Arkhan Fikri.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mengakui hilangnya Arkhan Fikri sangat berdampak ke permainan timnya. Garuda Muda pun kesulitan menjebol pertahanan lawan.

1. Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Berakhir Imbang

Timnas Indonesia U-23 harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Garuda Muda sejatinya tampil dominan, namun sayangnya mengalami kebuntuan karena tak ada satu pun gol yang tercipta dari peluang yang didapat.

Vanenburg mengakui bahwa itu adalah pertandingan yang sulit karena pertahanan Malaysia U-23 bertahan sangat rapat. Menurutnya, skuad Garuda Muda semakin kesulitan karena kehilang sosok Arkhan yang memiliki peran penting dalam mengkreasi serangan.

"Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Mereka bermain rapat dan defensif, Lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arkhan Fikri padahal dia mampu bermain leluasa di antar-lini," ujar Vanenburg dalam konferensi pers usai laga, Senin 21 Juli 2025.

2. Arkhan Fikri Absen

Arkhan Fikri memang absen dalam laga malam ini lantaran masih dibekap cedera. Gelandang andalan Arema FC itu pun terpaksa menepi dan posisinya di lini tengah digantikan oleh Rayhan Hannan.

Padahal, dalam dua laga sebelumnya, Arkhan selalu menjadi jenderal permainan di lini tengah. Ia bahkan mencetak satu gol saat Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 8-0 di laga pembuka.