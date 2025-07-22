Timnas Indonesia U-23 Kesulitan Bobol Gawang Malaysia U-23, Erick Thohir Tegur Jens Raven dan Hokky Caraka

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegur dua striker Timnas Indonesia U-23, Jens Raven dan Hokky Caraka yang tampil melempem saat melawan Malaysia U-23. Erick pun berharap hal serupa tak terulang, karena Timnas Indonesia U-23 membutuhkan striker tajam untuk bersaing di semifinal Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 ditahan Malaysia tanpa gol di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

1. Lagi-Lagi Lini Depan Jadi Sorotan

Usai laga, Erick mengatakan cukup puas dengan permainan yang ditampilkan skuad Garuda Muda. Namun demikian, dia menyoroti penyelesaian akhir yang belum maksimal.

"Juara grup total poin 7, 2 kemenangan, 1 seri. Angka yang baik, saya rasa,” kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (21/7/2025).

“Penguasan bola hari ini 69 persen. Tapi sama seperti gim sebelumnya, saya rasa pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk. Finishing yang belum maksimal. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang," tambahnya.

Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Tegur Striker Timnas Indonesia

Erick menyoroti Jens Raven dan Hokky Caraka yang belum maksimal dalam laga melawan Malaysia. Mantan pemilik Inter Milan itu berharap, kedua striker Timnas Indonesia itu mampu tampil maksimal di laga semifinal.

"Baik Jens maupun Hokky, mudah-mudahan di pertandingan semifinal, mereka bisa tampil lebih baik, mudah-mudahan," ujar Erick.