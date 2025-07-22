Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg Berniat Pantau Calon Lawan Garuda Muda!

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg berniat menyaksikan Thailand U-23 di laga terakhir Grup C Piala AFF U-23 2025. Pasalnya ada kemungkinan Thailand U-23 menjadi calon lawan Garuda Muda di semifinal turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-23 baru saja bermain imbang kontra Malaysia U-23 dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Hasil imbang itu sudah cukup membawa Garuda Muda ke semifinal dengan status juara Grup A dengan koleksi tujuh poin.

1. Pantau Calon Lawan Timnas Indonesia U-23

Armada Vanenburg masih harus menunggu lawan yang akan dihadapinya pada babak semifinal. Mereka akan menghadapi juara Grup C atau runner-up terbaik Grup B/C. Adapun, Thailand U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama sedang memuncaki klasemen Grup B dan C.

Vanenburg mengungkapkan kalau dirinya berencana untuk menyaksikan pertandingan antara Vietnam U-23 dan Thailand U-23. Namun, dia tak mengungkap secara gamblang tim mana yang akan disaksikan.

"Mungkin saya akan nonton pertandingannya karena kita free besok," kata Vanenburg dalam konferensi pers usai laga, Selasa (21/7/2025).

Gerald Vanenburg usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Mungkin bagus buat kami dan para pemain lebih relax, karena kami sudah ada 4 minggu di camp. Jadi saya akan nonton pertandingannya," sambungnya.

Kedua negara tersebut bermain di waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda. Vietnam U-23 akan menghadapi Kamboja U-23 di SUGBK pada Selasa (22/7) pukul 20.00 WIB. Sementara Thailand U-23 melawan Myanmar U-23 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.