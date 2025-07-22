Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg Berniat Pantau Calon Lawan Garuda Muda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:37 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg Berniat Pantau Calon Lawan Garuda Muda!
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg . (Foto: Instagram/geraldvanenburgofficial)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg berniat menyaksikan Thailand U-23 di laga terakhir Grup C Piala AFF U-23 2025. Pasalnya ada kemungkinan Thailand U-23 menjadi calon lawan Garuda Muda di semifinal turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-23 baru saja bermain imbang kontra Malaysia U-23 dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Hasil imbang itu sudah cukup membawa Garuda Muda ke semifinal dengan status juara Grup A dengan koleksi tujuh poin.

1. Pantau Calon Lawan Timnas Indonesia U-23

Armada Vanenburg masih harus menunggu lawan yang akan dihadapinya pada babak semifinal. Mereka akan menghadapi juara Grup C atau runner-up terbaik Grup B/C. Adapun, Thailand U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama sedang memuncaki klasemen Grup B dan C.

Vanenburg mengungkapkan kalau dirinya berencana untuk menyaksikan pertandingan antara Vietnam U-23 dan Thailand U-23. Namun, dia tak mengungkap secara gamblang tim mana yang akan disaksikan.

"Mungkin saya akan nonton pertandingannya karena kita free besok," kata Vanenburg dalam konferensi pers usai laga, Selasa (21/7/2025).

Gerald Vanenburg usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Gerald Vanenburg usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Mungkin bagus buat kami dan para pemain lebih relax, karena kami sudah ada 4 minggu di camp. Jadi saya akan nonton pertandingannya," sambungnya.

Kedua negara tersebut bermain di waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda. Vietnam U-23 akan menghadapi Kamboja U-23 di SUGBK pada Selasa (22/7) pukul 20.00 WIB. Sementara Thailand U-23 melawan Myanmar U-23 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635291/derek-chisora-pensiun-usai-duel-trilogi-lawan-dillian-whyte-fxj.webp
Derek Chisora Pensiun usai Duel Trilogi Lawan Dillian Whyte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Hasil French Open 2025: Jonatan Christie Jinakkan Kenta Nishimoto 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement