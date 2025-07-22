Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup A Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Juara Grup, Filipina U-23 Runner-up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:15 WIB
Klasemen Akhir Grup A Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Juara Grup, Filipina U-23 Runner-up
Timnas Indonesia U-23 juara Grup A dan berhak lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup A Piala AFF U-23 2025 telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan menjadi juara grup, sementara Filipina U-23 menjadi runner-up.

Dengan kondisi itu, Timnas Indonesia U-23 memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sedangkan Filipina U-23 juga masih berpotensi lolos ke semifinal via runner-up terbaik di fase grup.

1. Timnas Indonesia U-23 Juara Grup A

Kepastian Timnas Indonesia U-23 menjadi jawara Grup A dapat diraih usai Garuda Muda menahan Malaysia U-23 dengan 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (21/7/2025) malam WIB. Hasil imbang dari Malaysia di laga terakhir Grup A memberikan Timnas Indonesia U-23 poin penting.

Sebab tambahan 1 poin dari hasil imbang itu membuat secara total pasukan Gerald Vanenburg memiliki 7 angka di Grup A. Jumlah poin tersebut tak terkejar dari Filipina yang finis kedua meski baru saja menang atas Brunei Darussalam U-23.

Filipina U-23 menjadi runner-up dengan mengoleksi 6 poin. Lalu diikuti Malaysia U-23 di posisi ketiga dengan 4 angka, dan terakhir ada Brunei U-23 yang harus rela menjadi juru kunci dengan 0 poin.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sebagi informasi, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Jadi, karena itulah Timnas Indonesia U-23 yang juara grup otomatis lanjut ke semifinal.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 tinggal menunggu hasil laga pamungkas Grup B dan Grup C Piala AFF U-23 2025. Andai posisi runner-up terbaik bukan Filipina, maka di semifinal Garuda Muda akan melawan perwakilan peringkat kedua terbaik dari salah satu grup Grup B atau C.

Namun, jika Filipina U-23 menjadi runner-up terbaik, maka lawan Timnas Indonesia U-23 adalah juara Grup C. Sejauh ini, yang memimpin Grup C adalah Thailand U-23!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635555/5-pemain-bintang-lahir-dari-piala-dunia-u17-toni-kroos-hingga-neymar-jr-xbs.webp
5 Pemain Bintang Lahir dari Piala Dunia U-17: Toni Kroos hingga Neymar Jr
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persib Bandung vs Selangor FC, Bojan Hodak Gulirkan Misi Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement