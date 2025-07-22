Klasemen Akhir Grup A Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Juara Grup, Filipina U-23 Runner-up

KLASEMEN akhir Grup A Piala AFF U-23 2025 telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan menjadi juara grup, sementara Filipina U-23 menjadi runner-up.

Dengan kondisi itu, Timnas Indonesia U-23 memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sedangkan Filipina U-23 juga masih berpotensi lolos ke semifinal via runner-up terbaik di fase grup.

1. Timnas Indonesia U-23 Juara Grup A

Kepastian Timnas Indonesia U-23 menjadi jawara Grup A dapat diraih usai Garuda Muda menahan Malaysia U-23 dengan 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (21/7/2025) malam WIB. Hasil imbang dari Malaysia di laga terakhir Grup A memberikan Timnas Indonesia U-23 poin penting.

Sebab tambahan 1 poin dari hasil imbang itu membuat secara total pasukan Gerald Vanenburg memiliki 7 angka di Grup A. Jumlah poin tersebut tak terkejar dari Filipina yang finis kedua meski baru saja menang atas Brunei Darussalam U-23.

Filipina U-23 menjadi runner-up dengan mengoleksi 6 poin. Lalu diikuti Malaysia U-23 di posisi ketiga dengan 4 angka, dan terakhir ada Brunei U-23 yang harus rela menjadi juru kunci dengan 0 poin.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sebagi informasi, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Jadi, karena itulah Timnas Indonesia U-23 yang juara grup otomatis lanjut ke semifinal.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 tinggal menunggu hasil laga pamungkas Grup B dan Grup C Piala AFF U-23 2025. Andai posisi runner-up terbaik bukan Filipina, maka di semifinal Garuda Muda akan melawan perwakilan peringkat kedua terbaik dari salah satu grup Grup B atau C.

Namun, jika Filipina U-23 menjadi runner-up terbaik, maka lawan Timnas Indonesia U-23 adalah juara Grup C. Sejauh ini, yang memimpin Grup C adalah Thailand U-23!