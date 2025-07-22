Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Soroti Regulasi Pemain U-23 di Super League, Kritik Jumlah Pemain Asing

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:05 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Soroti Regulasi Pemain U-23 di Super League, Kritik Jumlah Pemain Asing
Frank van Kempen resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)




JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen, menyoroti regulasi pemain U-23 di Super League 2025-2026. Dia pun kritik aturan soal jumlah pemain asing di ajang tersebut.

Van Kempen tegaskan lebih suka aturan jumlah pemain asing yang dibatasi. Menurutnya, pemain U-23 di Super League 2025-2026 tak seharusnya dibatasi.

Frank van Kempen. (Foto: Laman resmo VVV-Venlo)

1. Regulasi Baru Super League 2025-2026

Sebagaimana diketahui, I League selaku operator kompetisi telah memutuskan regulasi untuk Super League musim depan. Untuk legiun asing, tiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing dengan aturan delapan pemain yang bermain di lapangan.

Selain itu, aturan pemain U-23 juga masih sama seperti musim lalu. Setiap klub harus mendaftarkan lima pemain U-23 dan wajib memainkan satu pemain dengan minimal selama 45 menit dalam setiap laga Super League 2025-2026.

2. Reaksi Frank van Kempen

Van Kempen pun menyoroti regulasi yang dibuat I League. Jika disuruh memilih, juru taktik asal Belanda itu lebih suka kalau jumlah pemain asing dibatasi karena akan memberi dampak positif untuk pemain lokal khususnya yang masih muda.

“Secara pribadi, saya lebih suka jika jumlah pemain asing dibatasi. Itu akan membantu perkembangan pemain muda Indonesia,” kata van Kempen, dilansir dari Voetbal Zone, Selasa (21/7/2025).

Van Kempen berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan. Sebab, dia menyampaikan bahwa staf kepelatihan Timnas Indonesia saat ini tengah merancang sistem pengembangan pemain muda secara terpadu.

“Kami sedang merancang visi agar semua tim nasional kelompok umur memiliki sistem pengembangan yang seragam,” terang van Kempen.

 

