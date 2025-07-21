Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cetak Hattrick?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:57 WIB
Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cetak Hattrick?
Jens Raven siap menggila di laga Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
LINK live streaming Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di matchday ketiga Grup A Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Malaysia -U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pemain Timnas Malaysia U-23 Ubaidullah Shamsul paham timnya memiliki rivalitas tinggi dengan Timnas Indonesia U-23. Meski bermain di kandang lawan, ia siap menumbangkan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Malaysia U-23 siap kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Malaysia U-23 siap kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Kemenangan wajib disabet Malaysia U-23 atas Timnas Indonesia U-23. Tak sekadar menang, Malaysia U-23 wajib menang dengan selisih dua gol atas Timnas Indonesia U-23 untuk melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

"Indonesia tentu punya ekspektasi tinggi. Terlebih, Malaysia dan Indonesia memiliki rivalitas tinggi," kata Ubaidullah Shamsul di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.

"Kami tentu ingin menang untuk lolos ke semifinal. Kami memiliki persiapan matang dan evaluasi kita di dua pertandingan kemarin," lanjut pemain milik Terengganu FC ini.

1. Timnas Indonesia U-23 Cuma Butuh Imbang

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-23 hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Meski cuma butuh imbang, pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg tetap mengincar kemenangan.

 

