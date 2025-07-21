Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23, bak Bumi dan Langit!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:49 WIB
Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23, bak Bumi dan Langit!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 menarik diulas. Perbedaannya bak bumi dan langit.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 akan tersaji di matchday ketiga alias pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, pada Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Adu Kekuatan Timnas Indonesia U-23 dengan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Siapa Lebih Kuat?

Laga ini jadi krusial untuk kedua tim karena menentukan peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal. Sementara itu, satu tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.

Kini, Timnas Indonesia U-23 pun masih kukuh di puncak klasemen dengan 6 poin. Mereka unggul 3 angka dari Filipina dan Malaysia yang mengekor di urutan 2 dan 3 dengan 3 poin.

Dengan kondisi di atas, menarik serba-serbi soal kondisi kedua klub. Salah satunya soal harga pasaran. Siapa lebih tinggi?

Berikut Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23:

1. Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23

Dilansir dari Transfermarkt, Senin (21/7/2025), nilai pasaran Timnas Indonesia U-23 jika diakumulatif mencapai Rp54,75 miliar. Nilai pasar termahal disandang oleh Muhammad Ferarri yang mencapai Rp4,78 miliar.

Lalu, ada gelandang andalan Timnas Indonesia U-23, yakni Arkhan Fikri dengan nilai yang sama. Kemudian, di urutan ketiga, ini diisi oleh Kadek Arel dengan nilai Rp4,35 miliar.

Skuad Timnas Indonesia U-23 diketahui diisi para pemain yang sudah langganan membela klubnya di Liga 1. Tak heran, harga pasaran mereka tinggi, seiring pengalaman dan kontribusi yang dimiliki.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement