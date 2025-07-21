Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23, bak Bumi dan Langit!

ADU harga pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 menarik diulas. Perbedaannya bak bumi dan langit.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 akan tersaji di matchday ketiga alias pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, pada Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Laga ini jadi krusial untuk kedua tim karena menentukan peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal. Sementara itu, satu tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.

Kini, Timnas Indonesia U-23 pun masih kukuh di puncak klasemen dengan 6 poin. Mereka unggul 3 angka dari Filipina dan Malaysia yang mengekor di urutan 2 dan 3 dengan 3 poin.

Dengan kondisi di atas, menarik serba-serbi soal kondisi kedua klub. Salah satunya soal harga pasaran. Siapa lebih tinggi?

Berikut Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23:

1. Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23

Dilansir dari Transfermarkt, Senin (21/7/2025), nilai pasaran Timnas Indonesia U-23 jika diakumulatif mencapai Rp54,75 miliar. Nilai pasar termahal disandang oleh Muhammad Ferarri yang mencapai Rp4,78 miliar.

Lalu, ada gelandang andalan Timnas Indonesia U-23, yakni Arkhan Fikri dengan nilai yang sama. Kemudian, di urutan ketiga, ini diisi oleh Kadek Arel dengan nilai Rp4,35 miliar.

Skuad Timnas Indonesia U-23 diketahui diisi para pemain yang sudah langganan membela klubnya di Liga 1. Tak heran, harga pasaran mereka tinggi, seiring pengalaman dan kontribusi yang dimiliki.