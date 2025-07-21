Breaking News: Nathan Tjoe-A-On Resmi Gabung Willem II Tilburg

TILBURG - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Nathan Tjoe-A-On resmi bergabung dengan klub Belanda, Willem II Tilburg. Bagi Nathan, keputusan ini merupakan langkah ideal baginya agar bisa kembali mendapatkan menit bermain.

Teka-teki kelanjutan karier Nathan Tjoe-A-On akhirnya terjawab. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan klub divisi kedua Liga Belanda, Willem II Tilburg.

1. Gabung Willem II Tilburg

Dalam klub tersebut, Nathan diikat kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. Tentunya, ini merupakan kabar baik bagi mantan pemain Swansea City itu.

"Willem II telah memperkuat skuadnya dengan merekrut Nathan Tjoe-A-On. Bek berusia 23 tahun ini telah menandatangani kontrak dua tahun di Tilburg, dengan opsi perpanjangan satu musim," tulis keterangan resmi Willem II Tilburg, dikutip pada Senin (21/7/2025).

Nathan Tjoe-A-On resmi gabung Willem II Tilburg. (Foto: Media Willem II)

Nathan sebelumnya sudah pernah merumput di Liga Belanda. Dia sempat berseragam SC Heerenveen saat menjalani peminjaman dari Swansea City pada musim 2023-2024.

Selain itu, Nathan juga merupakan jebolan Excelsior, klub asal Belanda. Jadi, ia seharusnya tak perlu beradaptasi dengan sepakbola Belanda.

2. Keputusan Terbaik

Bagi Nathan, bergabung dengan Willem II Tilburg adalah langkah yang ideal untuk kariernya. Dia bertekad untuk mendapatkan menit bermain yang banyak di klub tersebut.