HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Ditahan 0-0, Garuda Muda Lolos Semifinal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |22:01 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Ditahan 0-0, Garuda Muda Lolos Semifinal!
Suasana laga Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 usai laga melawan Malaysia U-23 berakhir imbang, pada Senin (21/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim asuhan Gerald Vanenburg itu tepatnya berakhir sama kuat 0-0.

Perlu diketahui, laga Timnas Indonesia U-23 melawan Malaysia U-23 merupakan partai terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Sejak awal laga, Garuda Muda hanya butuh hasil imbang untuk bisa menjadi juara Grup A.

Sebab dengan tambahan 1 poin dari hasil seri, membuat Timnas Indonesia U-23 memiliki total 7 poin. Sementara Filipina U-23 yang menang atas Brunei Darussalam di waktu yang sama hanya memiliki 6 poin saja.

Sesuai regulasi, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal dengan tambahan satu poin dari hasil melawan Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ya, Timnas Indonesia U-23 memang tampil begitu mendominasi sejak awal laga. Namun, seranagn selalu terputus ketika memasuki kotak penalti Malaysia U-23.

Malaysia U-23 pun bukannya hanya diam saja. Mereka beberapa kali sempat memiliki peluang, namun tak ada yang benar-benar membahayakan.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pertandingan di SUGBK itu pun berjalan panas. Sebab di pertengahan babak pertama saja, wasit sudah mengeluarkan empat kartu kuning, dua untuk Timnas Indonesia U-23 dan dua lagi untuk pemain Malaysia U-23.

 

Halaman:
1 2
      
