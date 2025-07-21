Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23: Laga Makin Sengit, tapi Masih Tanpa Gol

JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 semakin sengit dan seru hingga laga memasuki pertengahan babak kedua, pada Senin (21/7/2025) malam WIB. Namun, skor 0-0 nyatanya masih tak berubah.

Laga Garuda Muda vs Malaysia U-23 merupakan pertandingan pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan penentu siapa yang lolos ke semifinal itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Bila skor imbang terus bertahan, maka Timnas Indonesia U-23 akan menjadi juara Grup A dan memastikan diri lolos ke semifinal.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025:

Timnas Indonesia U-23 XI (4-3-3): Cahya Supriadi; Alfharezzi Buffon, Kakang Rudianto, Kadel Arel, , Dony Tri Pamungkas; Robi Darwis, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan; Victor Dethan, Jens Raven, Rahmat Arjuna.

Cadangan: Daffa Fasya (GK), Muhammad Ferarri, Brandon Scheunemann, Achmad Maulana, F. Missa, Dion, Althaf, Yardan Yafi, Juliansyah, Hokky Caraka.

Pelatih: Gerald Vanenburg.

(Rivan Nasri Rachman)