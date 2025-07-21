Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF Wanita U-16 2025, AFF Lempar Pujian

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:28 WIB
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF Wanita U-16 2025, AFF Lempar Pujian
Sekjen AFF, Winston Lee. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA - Kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF Wanita U-16 2025 mendapatkan pujian dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF), Winston Lee. Ia bahkan turut menyanjung persepakbolaan Indonesia dinilainya sudah berkembang pesat.

Ya, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF Wanita U-16 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Manahan dan Sriwedari, Solo, Jawa Tengah pada 18-29 Agustus 2025 mendatang.

Saat ini, undian grup untuk turnamen itu sudah bisa diketahui. Dalam undian yang berlangsung di Senayan, Jakarta pada Senin (21/7/2025), sebanyak sembilan tim terbagi dalam tiga grup.

Di Grup A, Indonesia selaku tuan rumah akan tergabung bersama Malaysia dan Timor Leste. Kemudian Grup B dihuni oleh Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Lalu Grup C ada Thailand, Singapura, dan Australia.

1. Komentari Kesiapan Indonesia

Selepas undian, Winston bersyukur Indonesia kembali menjadi tuan rumah turnamen level Asia Tenggara. Menurut Winston, Indonesia memiliki komitmen bagus serta mampu bersaing dalam setiap turnamen sepak bola Asia Tenggara.

Timnas Putri Indonesia
Timnas Putri Indonesia

"Tentu saja kami sangat senang dan bersyukur bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi AFF. Anda tahu Indonesia selalu tampil baik, bukan hanya dalam hal menjadi tuan rumah kompetisi, Anda juga tampil baik di lapangan, dan untuk kompetisi ini," kata Winston kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Senin (21/7/2025).

"Saya tahu para pemain Anda jauh lebih siap, jadi kami juga mengharapkan penampilan yang baik dari Indonesia untuk pertandingan ini," tambahnya.

 

