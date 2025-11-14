Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF 2026 Resmi Digelar saat Kompetisi Eropa Libur, Kans Timnas Indonesia Juara Makin Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:43 WIB
Piala AFF 2026 Resmi Digelar saat Kompetisi Eropa Libur, Kans Timnas Indonesia Juara Makin Besar!
Piala AFF 2026 resmi bergulir pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2025. (Foto: Instagram/aseanutdfc)
A
A
A

FEDERASI Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) secara resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan Piala AFF 2026 pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2025. Jadwal baru yang ditempatkan pada pertengahan tahun ini berpotensi besar membuat Timnas Indonesia juara!

Dengan digelar pertengahan tahun 2026, Garuda dapat tampil dengan kekuatan penuh. Hal itu karena Piala AFF 2026 digelar ketika kompetisi Eropa libur, yang berarti banyak pemain diaspora Timnas Indonesia yang bisa ikut bermain.

Piala AFF 2026 juga sangat spesial karena edisi tersebut sekaligus merayakan ulang tahun turnamen yang ke-30 sejak pertama kali digelar pada 1996. Edisi 2026 akan sangat spesial karena mendapatkan sponsor utama baru, yang akan disebut ASEAN Hyundai Cup 2026.

“ASEAN Hyundai Cup merupakan kompetisi sepak bola internasional terkemuka di Asia Tenggara, dan kami dengan bangga mengonfirmasi tanggal penyelenggaraan edisi berikutnya, bertepatan dengan peringatan 30 tahun turnamen ini. Ini merupakan tonggak penting dalam evolusinya,” ujar Presiden AFF, Khiev Sameth, dikutip Jumat (14/11/2025).

1. Jadwal Baru di Masa Libur Kompetisi Eropa

Piala AFF 2026
Piala AFF 2026

Perbedaan paling signifikan pada edisi ASEAN Championship 2026 (nama lain Piala AFF 2026) adalah waktu penyelenggaraannya. Tidak seperti edisi-edisi sebelumnya yang kerap digelar antara Desember hingga Januari, periode di mana kompetisi liga Eropa sedang berjalan dan membuat pemain abroad sulit dilepas klub, turnamen ini kini digelar pada Juli dan Agustus.

Babak Play-off untuk menentukan tim terakhir yang lolos ke fase grup akan digelar dengan sistem kandang-tandang pada 2 dan 9 Juni 2026. Sementara itu, Fase Grup yang melibatkan 10 negara akan bergulir mulai 24 Juli hingga 8 Agustus. Selanjutnya, Babak Gugur dengan format kandang-tandang akan digelar mulai 15 Agustus dan berakhir pada 26 Agustus 2026.

Jadwal ini memberi angin segar bagi Timnas Indonesia, karena bertepatan dengan masa libur musim panas di Eropa. Dengan demikian, peluang PSSI untuk memanggil dan mendapatkan izin pelepasan pemain-pemain andalan yang berkarier di luar negeri sangat terbuka lebar.

 

Halaman:
1 2
      
