Hasil Drawing Piala AFF Wanita U-16 2025: Timnas Putri Indonesia Lawan Malaysia!

HASIL drawing Piala AFF Wanita U-16 2025 sudah diketahui. Timnas Putri Indonesia segrup dengan Malaysia.

Ya, drawing atau undian Piala AFF U-16 Putri 20225 sudah dilakukan pada Senin (21/7/2025). Timnas Putri Indonesia U-16 masuk Grup A bersama Malaysia dan Timor Leste dalam turnamen tersebut.

1. Drawing Piala AFF Wanita U-16 2025

Undian Piala AFF Wanita U-16 2025 dihadiri langsung oleh beberapa petinggi PSSI, salah satunya anggota eksekutif (Exco) Mohammed. Dalam undian tersebut, Timnas Putri Indonesia U-16 berada di pot pertama.

Setelah undian dilakukan, skuad muda Garuda Pertiwi tergabung di Grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Kemudian, Grup B dihuni oleh Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Terakhir pada Grup C, ada Thailand, Singapura, dan Australia.

2. Indonesia Tuan Rumah

Tiga tim juara grup akan lolos langsung ke babak semifinal atau empat besar turnamen tersebut. Kemudian, tim peringkat kedua terbaik akan mengisi satu slot tersisa ke semifinal.

Diharapkan, Timnas Putri Indonesia U-16 mampu meraih hasil terbaik di turnamen ini. Sementara itu, seluruh pertandingan Piala AFF U-16 Putri 2025 akan berlangsung di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, Surakarta, mulai 18-29 Agustus 2025.

Timnas Putri Indonesia U-16 sudah melakukan seleksi dengan memanggil sebanyak 45 pemain. Hal itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Sabtu 19 Juli 2025.

Seleksi ini dilakukan di SSA Kudus, pada 18-20 Juli 2025. Para pemain itu dipanggil untuk persiapan menuju Piala AFF U-16 Putri 2025. Sebelumnya, PSSI diketahui melakukan sejumlah perombakan dari tim kepelatihan Timnas Putri Indonesia.