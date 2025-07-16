Resmi! Satoru Mochizuki Tak Lagi Jabat sebagai Pelatih Timnas Putri Indonesia

SATORU Mochizuki resmi tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Putri Indonesia. Kabar itu disampaikan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani.

Mochizuki dicopot setelah Timnas Putri Indonesia gagal di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Kini, PSSI mencari pelatih anyar dari Jepang.

1. Satoru Mochizuki Dialihkan ke Bidang Lain

Vivin menjelaskan bahwa PSSI membuat keputusan tersebut lantaran Satoru Mochizuki difokuskan pada bidang Development. Bidang tersebut dinilai strategis karena latar belakang yang dimilikinya.

“Coach Mochi sekarang difokuskan untuk di development, sudah keputusan juga dari Ketum melalui koordinasi dengan Exco bahwa kita lihat jenjang yang lebih tinggi ya untuk coach Mochi,” kata Vivin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

“Kita lihat dari pengalamannya beliau, kredibilitinya, networking beliau dengan JFA, dengan liga wanita di Jepang. Jadi kita melihat coach Mochi lebih strategis itu ada di belakang layar menyiapkan roadmapnya. Kita sekarang sedang fokus cari untuk headcoach di timnas senior, jadi karena kita sudah punya Akira di U-19 sekarang, U-20 nantinya,” sambungnya.

2. PSSI Cari Pengganti dari Jepang

PSSI kini sedang mencari pengganti yang tepat. Vivin menegaskan bahwa sosok pelatih baru akan tetap berasal dari Jepang.

“Kalau senior kita lagi hunting nih, tapi kita tetap kiblatnya di Jepang ya. Kita sudah putuskan kalau putri kita kiblatnya Jepang, dan sudah ada pembicaraan juga dengan JFA terkait itu,” terang dia.