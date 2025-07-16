Timnas Indonesia U-23 Buka Piala AFF U-23 2025 dengan Fantastis, Erick Thohir: Jangan Besar Kepala

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soroti keberhasilan Timnas Indonesia U-23 buka Piala AFF U-23 2025 dengan fantastis. Dia memuji keberhasilan Timnas Indonesia U-23 menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0.

Erick mengatakan, ini merupakan awal yang baik bagi tim besutan Gerald Vanenburg tersebut. Tetapi, dia meminta Jens Raven cs tak besar kepala.

1. Timnas Indonesia U-23 Buka Piala AFF U-23 2025 dengan Manis

Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Brunei Darussalam 8-0 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 15 Juli 2025.

Delapan gol untuk skuad Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven (2', 9', 31', 33', 41' (P), dan 62'), Arkhan Fikri (20'), dan Rayhan Hannan (35'). Sementara itu, Brunei Darussalam tak bisa berbuat banyak.

2. Sanjung Habis

Usai pertandingan, Erick menyanjung laga debut Gerald Vanenburg selaku pelatih Timnas Indonesia U-23. Walau demikian, mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan, Timnas Indonesia U-23 tak boleh cepat puas dengan hasil yang sudah diraih.

"Awal yang baik, dan coach Gerald kan memang baru pertama, dia fokus latihan 2 minggu. Kalau saya lihat, untuk awal saya rasa permainannya di bawah pertama sangat apik," kata Erick kepada awak media, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

"Tapi kembali, itu bukan ukuran, karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Tapi apresiasi untuk Ravens, dan tim, dan juga untuk coach Gerald yang mematahkan rekor," tambahnya.