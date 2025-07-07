Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Buntut Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026, Erick Thohir Evaluasi Satoru Mochizuki

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |02:05 WIB
Buntut Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026, Erick Thohir Evaluasi Satoru Mochizuki
Satoru Mochizuki kala menangani Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memastikan bakal melakukan evaluasi untuk pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Hal tersebut dilakukan usia Timnas Putri Indonesia gagal lolos ke Piala Asia Wanita 2026.

Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- kalah 1-2 dari Taiwan di laga terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia 2026. Laga itu dimainkan di Stadion Indomilk, Arena, Sabtu 5 Juli 2025.

Helsya Meisyaroh cetak gol di laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Kekalahan itu membuat mereka hanya berada di posisi ketiga dengan tiga poin. Poin tersebut didapat usai Timnas Putri Indonesia mencatatkan satu kemenangan dan dua kekalahan.

1. Evaluasi

Erick Thohir mengatakan belum bisa bicara soal masa depan Mochizuki di Timnas Putri Indonesia. Sebab, dia harus melihat kinerja Satoru Mochizuki secara detail dalam masa kontraknya.

"Kontraknya sampai Desember 2025. Nanti kami review," kata Erick Thohir di Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
