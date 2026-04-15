Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kaledonia Baru di FIFA Series 2026: Menang 4-2, Garuda Pertiwi Raih Peringkat 3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |17:57 WIB
Suasana laga Timnas Putri Indonesia vs Kaledonia Baru di FIFA Series 2026. (Foto: PSSI)
RATCHABURI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga di FIFA Series Women 2026. Kepastian itu diraih usai Garuda Pertiwi menumbangkan Kaledonia Baru dengan skor 4-2 pada laga perebutan posisi ketiga, Rabu (15/4/2026) sore WIB.

Bermain di Stadion Ratchaburi, Thailand, Timnas Putri Indonesia menang berkat sumbangsih dari Emily Nahon (19’), dua gol Sheva Imut (28’, 52’), dan Claudia Scheunemann (59’).

Sebagai informasi, sebelumnya di laga perdana FIFA Series 2026 Timnas Putri Indonesia kalah 1-7 dari Republik Demokratik Kongo. Sedangkan Kaledonia Baru tumbang 0-4 dari tim tuan rumah Thailand.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Usai kekalahan 1-7 dari Republik Demokratik Kongo di laga perdana FIFA Series Women 2026, Timnas Putri Indonesia bertekad bangkit melawan Kaledonia Baru. Tak heran sejak menit pertama, tim asuhan Satoru Mochizuki itu langsung menyerang pertahanan lawan.

Sejumlah peluang pun tercipta, namun kiper Kaledonia Baru bermain dengan baik sehingga Garuda Pertiwi kesulitan mencetak gol. Kiper lawan beberapa kali dibuat jatuh bangun gara-gara aksi Claudia Scheunemann hingga Shifana Nadhifa.

Gol yang dinanti pun pada akhirnya tercipta di menit ke-19. Emily Nahon menjadi pemain pertama yang membuka keran gol Timnas Putri Indonesia.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

Setelahnya Timnas Putri Indonesia bermain semakin percaya diri. Gol kedua pun tercipta pada menit ke-28.

Gol kedua itu disumbangkan oleh Sheva Imut lewat aksi luar biasanya. Pasalnya Sheva mencetak gol dari sepakan tendangan bebas.

Bola yang mengarah ke sisi pojok kiri atas gawang tak dapat diantisipasi oleh kiper Kaledonia Baru. Sheva membawa Timnas Putri Indonesia unggul 2-0.

Skor 2-0 itu pun bertahan sampai babak pertama usai. Tentunya hasil itu menjadi modal yang baik sebelum babak kedua dimainkan.

 

