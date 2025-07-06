5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Harga Pasaran Terjun Bebas, Nomor 1 Ole Romeny!

LIMA pemain top Timnas Indonesia yang harga pasaran terjun bebas. Salah satunya Ole Romeny.

Meski sukses tampil apik bersama Timnas Indonesia hingga masih bisa terus jaga asa lolos Piala Dunia 2026, sejumlah pemain tetap alami penuruhan harga pasaran. Penurunannya bahkan ada yang sangat drastis. Siapa saja pemain itu?

Berikut 5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Harga Pasaran Terjun Bebas:

1. Ole Romeny

Salah satu pemain top Timnas Indonesia yang harga pasaran terjun bebas adalah Ole Romeny. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar terkini Ole di angka Rp20,86 miliar.

Ole mengalami penurunan harga pasaran. Saat masih memperkuat FC Utrecht, harga pasaran striker berusia 24 tahun ini di angka Rp22,60 miliar. Ini jadi harga pasar tertingginya.

Meski begitu, Ole tetap bermain apik. Dia bahkan sudah cetak 3 gol dari 4 penampilannya bersama Timnas Indonesia.

2. Emil Audero

Kemudian, ada Emil Audero. Kiper yang baru debut bersama Timnas Indonesia pada Juni 2025 ini juga alami penurunan harga pasaran.

Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Emil kini di angka Rp55,62 miliar. Sebelumnya, nilai transfernya saat baru gabung Como 1907 di angka Rp86,91 miliar. Meski turun, Emil tetap jadi salah satu pemain malah di skuad Garuda.