Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Harga Pasaran Terjun Bebas, Nomor 1 Ole Romeny!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |16:13 WIB
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Harga Pasaran Terjun Bebas, Nomor 1 Ole Romeny!
Ole Romeny kala bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA pemain top Timnas Indonesia yang harga pasaran terjun bebas. Salah satunya Ole Romeny.

Meski sukses tampil apik bersama Timnas Indonesia hingga masih bisa terus jaga asa lolos Piala Dunia 2026, sejumlah pemain tetap alami penuruhan harga pasaran. Penurunannya bahkan ada yang sangat drastis. Siapa saja pemain itu?

Berikut 5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Harga Pasaran Terjun Bebas:

1. Ole Romeny

Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Salah satu pemain top Timnas Indonesia yang harga pasaran terjun bebas adalah Ole Romeny. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar terkini Ole di angka Rp20,86 miliar.

Ole mengalami penurunan harga pasaran. Saat masih memperkuat FC Utrecht, harga pasaran striker berusia 24 tahun ini di angka Rp22,60 miliar. Ini jadi harga pasar tertingginya.

Meski begitu, Ole tetap bermain apik. Dia bahkan sudah cetak 3 gol dari 4 penampilannya bersama Timnas Indonesia.

2. Emil Audero

Emil Audero. (Foto: PSSI)

Kemudian, ada Emil Audero. Kiper yang baru debut bersama Timnas Indonesia pada Juni 2025 ini juga alami penurunan harga pasaran.

Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Emil kini di angka Rp55,62 miliar. Sebelumnya, nilai transfernya saat baru gabung Como 1907 di angka Rp86,91 miliar. Meski turun, Emil tetap jadi salah satu pemain malah di skuad Garuda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174911/kevin_diks-vFme_large.jpg
Kevin Diks Ukir Statistik Ciamik Bareng Borussia Monchengladbach, Modal Bagus Jelang Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174906/timnas_indonesia-Nh7B_large.jpg
Media Vietnam Takjub dengan Skuad Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yakin Bisa Bersaing di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174901/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_afc-VknU_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629089/rekor-jumlah-penonton-motogp-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-lku.webp
Rekor Jumlah Penonton MotoGP Indonesia dari Tahun ke Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_3.jpeg
Ole Romeny Siap Jadi Kapten Timnas Indonesia dengan Gaya Berbeda dari Jay Idzes
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement