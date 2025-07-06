Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei di Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Timnas Indonesia U-23 yang diperkuat para pemain berkualitas tentunya diunggulkan menang dalam laga ini. Bahkan, skuad Garuda Muda berpotensi pesta gol.

1. Timnas Indonesia U-23 Tuan Rumah

Motivasi lebih dimiliki Timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di Piala AFF U-23 2025. Sebab, mereka akan bertindak sebagai tuan rumah di Piala AFF U-23 2025.

Skuad Garuda Muda pun tergabung di Grup A. Mereka akan hadapi Brunei, Filipina, dan Malaysia di fase grup.

Duel melawan Brunei pun jadi tantangan pertama Timnas Indonesia U-23. Karena itu, kemenangan dipastikan jadi target pasukan Gerald Vanenburg.