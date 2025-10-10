Bersanding dengan Kylian Mbappe, Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Team of the Season 5 Liga Top Eropa 2025-2026!

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero masuk team of the season 5 liga top Eropa. (Foto: Instagram/@emil_audero)

KIPER Timnas Indonesia Emil Audero masuk team of the season 5 liga top Eropa di awal musim 2025-2026 versi whoscored (Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga dan Ligue 1). Penjaga gawang yang kini membela klub Serie A Cremonese itu mendapatkan rating 7,68.

Rating itu mengungguli kiper-kiper top lain yang eksis di Real Madrid seperti Thibaut Courtois (6,77) hingga David Raya (Arsenal, 6,89). Masuknya Emil Audero memang tidak mengherankan.

Emil Audero masuk team of the season 5 liga top Eropa. (Foto: Official Whoscored)

Bersama Cremonese di Liga Italia 2025-2026, Emil Audero mencatatkan 20 penyelamatan dari empat pertandingan. Dari empat laga itu, Emil Audero kebobolan tiga kali dan mencatatkan dua clean sheet.

1. Bersanding dengan Nama-Nama Top

Masuknya Emil Audero membuat kiper 28 tahun ini bersanding dengan nama-nama top di persepakbolaan Eropa. Dalam pola 4-4-2 versi whoscored, Emil Audero berada di bawah mistar gawang.

Di posisi empat bek sejajar ada Jurren Timber (Arsenal, 7,43), Jeff Chabot (VfB Sutttgart, 7,55), Luka Voskovic (Hamburger SV, 7,72) dan Federico Di Marco (Inter Milan, 7,76). Lanjut di posisi empat gelandang ada Michael Olise (Bayern Munich, 7,90), Nico Paz (Como 1907, 8,02), Can Uzun (Eintracht Frankfurt, 7,63) dan Luis Diaz (Bayern Munich, 8,17).

Terakhir di posisi ujung tombak ada Kylian Mbappe (Real Madrid, 8,39) dan Harry Kane (Bayern Munich, 9,14). Catatan di atas menujukan Emil Audero berhasil masuk jajaran pemain top dunia.