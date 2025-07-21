Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap! Ini Alasan Ramadhan Sananta Gabung Klub Brunei yang Main di Liga Super Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |02:38 WIB
Terungkap! Ini Alasan Ramadhan Sananta Gabung Klub Brunei yang Main di Liga Super Malaysia
Ramadhan Sananta mengungkap alasannya gabung klub Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

RAMADHAN Sananta akhirnya bicara alasan bergabung dengan DPMM FC. Kendati klub itu berasal dari Brunei Darussalam, mereka akan bermain di Liga Super Malaysia 2025-2026.

Sananta memutuskan untuk meninggalkan Persis Solo dan melanjutkan kariernya ke luar negeri. Striker berusia 22 tahun itu menerima pinangan DPMM FC.

1. Rasakan Kompetisi Malaysia

Ramadhan Sananta berangkat ke Australia bersama Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Lantas, apa yang menjadi alasan Sananta mau bergabung dengan klub itu? Pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut ingin merasakan kompetitifnya Liga Super Malaysia.

“Alasan saya datang ke sini karena saya tahu persaingan di antara klub-klub Liga Malaysia sangat ketat," kata Sananta, dikutip dari Stadium Astro, Senin (21/7/2025).

“Mereka punya kualitas dan teknik bermain yang bagus. Selain itu, usia saya masih muda dan saya harus punya kepercayaan diri untuk keluar dari negara sendiri (Indonesia) dan mencoba peruntungan di Liga Malaysia," sambung pemain asal Riau itu.

2. Bertemu Lawan Hebat

Sananta sudah tak sabar ingin unjuk gigi bersama DPMM FC. Selain itu, ia ingin bersua mantan rekan setimnya di Persis Solo yakni Moussa Sidibe serta bersaing dengan striker hebat Negeri Jirn seperti Arif Aiman yang merumput di Johor Darul Takzim (JDT).

“Saya ingin mencoba sesuatu yang baru di sini, dan sebagai penyerang, saya ingin membantu klub ini (DPMM FC) lebih baik lagi," kata Sananta.

 

Halaman:
1 2
      
