Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

TC di Thailand, Persib Bandung Bakal Lawan 3 Tim dengan Level Berbeda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |06:01 WIB
TC di Thailand, Persib Bandung Bakal Lawan 3 Tim dengan Level Berbeda
Persib Bandung TC di Thailand jelang Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANGKOK Persib Bandung diagendakan akan melawan tiga tim dengan level berbeda selama menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun berharap bisa menemukan skuad terbaiknya selama TC Thailand yang berlangsung pada 17-27 Juli 2025.

Bojan Hodak mengatakan di laga uji tanding pertama, Persib akan menghadapi salah satu dari tim University asal Thailand. Nantinya pertandingan digelar secara tertutup.

1. Lawan 3 Tim Berbeda

Setelah itu, barulah Persib akan melawan tim yang lebih kuat. Klub yang dimaksud adalah Ratchaburi FC.

“Untuk pertandingan pertama akan sedikit lebih mudah, tapi setelah itu kami akan memainkan laga melawan Ratchaburi, tim yang lebih baik di Thailand,” ujar Bojan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (21/7/2025).

Ratchaburi FC merupakan tim yang berlaga di kasta tertinggi di Liga Thailand atau Thai League 1. Pada musim 2024-2025, tim ini menempati posisi 4 klasemen akhir.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Setelah itu, Persib Bandung akan beruji tanding melawan Police Tero FC. Ini merupakan tim yang berlaga di kasta kedua Liga Thailand atau Thai League 2.

“Jadi semua (pemain Persib) akan mendapatkan menit bermain dan ini akan bagus untuk persiapan menuju liga,” sambung Bojan.

2. TC Berjalan Lancar

Sejauh ini, Bojan mengklaim program TC yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi program ini ditunjang dengan fasilitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/49/3178249/allano_lima-S5fT_large.jpg
Jadi Pemain Terbaik Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Allano Lima Senang Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/49/3178105/malut_united_menggasak_persis_solo_3_1_di_kandang_lawan-LQl0_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Malut United di Super League 2025-2026: Tyronne del Pino Menggila, Laskar Kie Raha Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178045/semen_padang_vs_bhayangkara_fc-LUP9_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/49/3177989/jordi_amat-ni2s_large.jpg
Jordi Amat Emosional Cetak Gol Debut Bersama Persija Jakarta, Ungkit Status Tanpa Menit Bermain di Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635073/kemenpora-panggil-pengurus-cabor-bahas-persiapan-sea-games-2025-qpb.webp
Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Resmi! Jadwal Malut United vs Persib Bandung Ditunda 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement