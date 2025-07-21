TC di Thailand, Persib Bandung Bakal Lawan 3 Tim dengan Level Berbeda

BANGKOK – Persib Bandung diagendakan akan melawan tiga tim dengan level berbeda selama menggelar pemusatan latihan (TC) di Thailand. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun berharap bisa menemukan skuad terbaiknya selama TC Thailand yang berlangsung pada 17-27 Juli 2025.

Bojan Hodak mengatakan di laga uji tanding pertama, Persib akan menghadapi salah satu dari tim University asal Thailand. Nantinya pertandingan digelar secara tertutup.

1. Lawan 3 Tim Berbeda

Setelah itu, barulah Persib akan melawan tim yang lebih kuat. Klub yang dimaksud adalah Ratchaburi FC.

“Untuk pertandingan pertama akan sedikit lebih mudah, tapi setelah itu kami akan memainkan laga melawan Ratchaburi, tim yang lebih baik di Thailand,” ujar Bojan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (21/7/2025).

Ratchaburi FC merupakan tim yang berlaga di kasta tertinggi di Liga Thailand atau Thai League 1. Pada musim 2024-2025, tim ini menempati posisi 4 klasemen akhir.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Setelah itu, Persib Bandung akan beruji tanding melawan Police Tero FC. Ini merupakan tim yang berlaga di kasta kedua Liga Thailand atau Thai League 2.

“Jadi semua (pemain Persib) akan mendapatkan menit bermain dan ini akan bagus untuk persiapan menuju liga,” sambung Bojan.

2. TC Berjalan Lancar

Sejauh ini, Bojan mengklaim program TC yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi program ini ditunjang dengan fasilitas.