Cara Bojan Hodak Bangun Chemistry Skuad Persib Bandung: Pemain Diizinkan Hangout di Thailand!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki cara tersendiri untuk membangun chemistry pemainnya selama pemusatan latihan (TC) di Thailand. Ia tidak memberlakukan aturan ketat kepada anak asuhnya!

Persib saat ini berada di Thailand selama 10 hari sejak Kamis 17 Juli 2025. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai pemantapan jelang Super League 2025-2026.

Selain berlatih, Persib juga diagendakan melakoni tiga pertandingan uji coba. Dua di antaranya adalah tim kuat seperti Ratchaburi FC dan Police Tero, sedangkan satunya klub kasta kedua Liga Thailand.

1. Diizinkan Hangout

Di sela pemusatan latihan, Hodak mengungkapkan para pemain diizinkan untuk jalan-jalan. Dengan catatan, Saddil Ramdani dan kolega tahu waktu dan tidak sampai kelelahan.

"Mereka bisa (jalan-jalan), tapi satu-satunya hal adalah mereka tidak boleh terlalu lama karena mereka tidak boleh lelah untuk latihan, tapi yang ini mereka tahu," kata Hodak dalam keterangannya di Thailand, dikutip Senin (21/7/2025).

"Begitu mereka datang untuk makan siang, setelah itu tidak ada lagi terburu-buru. Di pagi hari mereka bisa pergi minum kopi, atau kalau kami latihan pagi, sore mereka bisa minum kopi, tapi mereka perlu terapi, mereka perlu latihan, ini yang terpenting," tambah pria asal Kroasia itu.