Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cara Bojan Hodak Bangun Chemistry Skuad Persib Bandung: Pemain Diizinkan Hangout di Thailand!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |01:12 WIB
Cara Bojan Hodak Bangun <i>Chemistry</i> Skuad Persib Bandung: Pemain Diizinkan <i>Hangout</i> di Thailand!
Simak cara Bojan Hodak membangun keakraban para pemain Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki cara tersendiri untuk membangun chemistry pemainnya selama pemusatan latihan (TC) di Thailand. Ia tidak memberlakukan aturan ketat kepada anak asuhnya!

Persib saat ini berada di Thailand selama 10 hari sejak Kamis 17 Juli 2025. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai pemantapan jelang Super League 2025-2026.

Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026 @adsprzy

Selain berlatih, Persib juga diagendakan melakoni tiga pertandingan uji coba. Dua di antaranya adalah tim kuat seperti Ratchaburi FC dan Police Tero, sedangkan satunya klub kasta kedua Liga Thailand.

1. Diizinkan Hangout

Di sela pemusatan latihan, Hodak mengungkapkan para pemain diizinkan untuk jalan-jalan. Dengan catatan, Saddil Ramdani dan kolega tahu waktu dan tidak sampai kelelahan.

"Mereka bisa (jalan-jalan), tapi satu-satunya hal adalah mereka tidak boleh terlalu lama karena mereka tidak boleh lelah untuk latihan, tapi yang ini mereka tahu," kata Hodak dalam keterangannya di Thailand, dikutip Senin (21/7/2025).

"Begitu mereka datang untuk makan siang, setelah itu tidak ada lagi terburu-buru. Di pagi hari mereka bisa pergi minum kopi, atau kalau kami latihan pagi, sore mereka bisa minum kopi, tapi mereka perlu terapi, mereka perlu latihan, ini yang terpenting," tambah pria asal Kroasia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/49/3178105/malut_united_menggasak_persis_solo_3_1_di_kandang_lawan-LQl0_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Malut United di Super League 2025-2026: Tyronne del Pino Menggila, Laskar Kie Raha Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178045/semen_padang_vs_bhayangkara_fc-LUP9_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/49/3177989/jordi_amat-ni2s_large.jpg
Jordi Amat Emosional Cetak Gol Debut Bersama Persija Jakarta, Ungkit Status Tanpa Menit Bermain di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/49/3177937/rizky_ridho_di_laga_persebaya_surabaya_vs_persija_jakarta-QcCL_large.jpg
Rizky Ridho Terkesima Lihat Romantisme Bonek dan The Jakmania di Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634855/kevin-diks-cs-terpuruk-borussia-monchengladbach-terjebak-di-zona-merah-bii.webp
Kevin Diks Cs Terpuruk, Borussia Monchengladbach Terjebak di Zona Merah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_myanmar.jpg
Calon Lawan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 Dibantai Klub Kampus Jepang 2-15
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement