HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Leg II Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Unggul FC, Bintang Timur Surabaya Lanjut ke Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |18:31 WIB
Hasil Leg II Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Unggul FC, Bintang Timur Surabaya Lanjut ke Final
Suasana laga Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya di final four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Bintang Timur Surabaya memastikan diri lolos ke final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Kepastian itu diraih usai Bintang Timur Surabaya menang 5-4 atas Unggul FC pada leg kedua final four yang berlangsung di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Minggu (20/7/2025) sore WIB.

Kemenangan ini membawa Bintang Timur Surabaya melaju ke partai final usai di leg pertama juga menang 7-3 atas Unggul FC. Selanjutnya, tim polesan Diego Rios itu akan berhadapan melawan pemenang laga antara Black Steel FC versus Fafage Banua.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Unggul FC yang menelan kekalahan. pada leg pertama mencoba untuk bangkit di laga kali ini. Namun, Bintang Timur Surabaya bermain apik.

Bintang Timur Surabaya berhasil mencetak gol keunggulannya lewat gol Samuel Eko. Unggul FC mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun, tim asal Malang itu cukup kesulitan mendobrak pertahanan Samuel Eko dan kolega.

Pertandingan berjalan cukup alot karena serangan yang dilancarkan kedua tim belum ada yang berbuah gol tambahan. Sampai akhirnya, Unggul FC berhasil cetak gol penyeimbang lewat gol Andres Dwi Persada.

Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Tak berselang lama, Bintang Timur Surabaya berhasil menggandakan keunggulan lewat tendangan keras Syauqi Saud. Tim polesan Diego Rios itu pada akhirnya menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Unggul FC.

Usai turun minum, Unggul FC tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya. Hasilnya pun berbuah manis, mereka dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Wais Alkarni.

 

Halaman:
1 2
      
