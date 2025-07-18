HASIL final four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Bintang Timur Surabaya meraih kemenangan telak atas Unggul FC pada laga leg I.
Laga seru itu dimainkan di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (18/7/2025) sore WIB. Bintang Timur Surabaya menang 7-3.
Jalannya Pertandingan
Bintang Timur Surabaya tancap gas sejak menit awal. Namun, Unggul FC mampu mencetak gol keunggulannya lebih dulu lewat Anton Cahyo.
Akan tetapi, Bintang Timur Surabaya langsung merespons sangat baik dengan menyamakan kedudukan lewat gol Firman Adriansyah. Tak berselang lama, Firman Adriansyah kembali mencatatkan namanya di papan skor. Bintang Timur Surabaya semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya.
Mereka kembali menjebol gawang Unggul FC, kali ini lewat Gilvan. Di sisa waktu yang ada, Bintang Timur Surabaya semakin nyaman melancarkan serangannya hingga menambah keunggulan lewat gol Samuel Eko. Mereka pun unggul sementara di babak pertama dengan skor 4-1.