Erick Thohir Puji Performa Gila Kiper Filipina U-23 saat Lawan Timnas Indonesia U-23: Jangan-Jangan ke Liga Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memuji performa kiper Timnas Filipina U-23, Nicholas Guimaraes. Meski kalah, Nicholas Guimaraes memang bekerja begitu luar biasa.

Nicholas Guimaraes melakukan banyak penyelamatan ciamik sehingga gawangnya hanya kebobolan 1 gol. Erick Thohir pun menilai performa apik Nicholas Guimaraes bisa saja membuat klub di liga Indonesia tertarik untuk meminangnya.

1. Kiper Filipina U-23 Tampil Ciamik

Ya, Nicholas Guimaraes bekerja keras menahan gempuran Timnas Indonesia U-23. Tetapi, kerja kerasnya tak bisa menyelamatkan Filipina U-23 dari kekalahan.

Laga pun rampung dengan kemenangan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB itu tercipta lewat gol bunuh diri, Jaime Ronquillo, pada menit ke-23.

Sepanjang 90 menit, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tampil dominan dengan menguasai 67 persen penguasaan bola. Tim asuhan Gerald Vanenburg itu bahkan melesakkan 17 tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke gawang, tetapi tidak ada yang berbuah gol.

2. Erick Thohir Terkesan

Erick Thohir mengatakan laga kontra Filipina U-23 sangat sulit untuk Timnas Indonesia U-23. Hal tersebut terjadi karena performa Nicholas Guimaraes.

"Kami apresiasi kiper Filipina," kata Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23.

Menurut Erick Thohir, kinerja apik Nicholas Guimaraes bisa saja menarik minat klub-klub Indonesia untuk memakai jasanya. Saat ini, bursa transfer untuk kompetisi di Tanah Air masih dibuka jelang musim 2025-2026 bergulir.

"Jangan-jangan ke Liga Indonesia juga tuh dia,” tutur Erick Thohir.