HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Ogah Pikirkan Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Semifinal: Fokus Dulu ke Malaysia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |00:09 WIB
Gerald Vanenburg Ogah Pikirkan Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Semifinal: Fokus Dulu ke Malaysia!
Gerald Vanenburg kala dampingi Timnas Indonesia U-23 berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, ogah pikirkan calon lawan timnya jika lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2025. Vanenburg menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada laga melawan Malaysia U-23.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 akan tersaji di matchday ketiga alias terakhir Grup A. Duel ini jadi krusial.

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

1. Timnas Indonesia U-23 Perbesar Kans Lolos ke Semifinal

Timnas Indonesia U-23 berhasil meraih kemenangan atas Filipina U-23 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025). Meski tampil dominan, satu gol Skuad Garuda tercipta dari gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 semakin nyaman di puncak klasemen sementara Grup A dengan nilai enam poin. Skuad Garuda Muda semakin dekat menuju babak semifinal.

"Kami hari ini punya 11 player of the match. Mereka sangat bekerja keras malam ini, jadi hasilnya bagus," kata Vanenburg di konferensi pers usai laga, Jumat (18/7/2025).

2. Ogah Pikirkan Calon Lawan jika Lolos Semifinal

Jika berhasil melaju ke semifinal, Timnas Indonesia U-23 berpotensi hadapi tim-tim kuat di grup lain, seperti Vietnam U-23 dan Thailand U-23. Meski begitu, Vanenburg mengaku tidak memilirkan siapa lawan yang akan dihadapi, apalagi mereka belum tentu lolos.

"Kami pertama harus bertanding melawan Malaysia. Saya tidak pikirkan yang selanjutnya," tegas dia.

 

Halaman:
1 2
      
